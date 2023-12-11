¹â¶¶¿¿Ëã¡¡Àè·î¤ËÀ¼ÂÓÉâ¼ð¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡ÖÀ¼¤¬¤Ô¤¿¤Ã¤È½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ÎÏÃ¡×¤È½Ð¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö£±£±·î¤ÎÆ¬¤ËÀ¼ÂÓÉâ¼ð¤Ë¤Ê¤êÀ¼¤¬¤Ô¤¿¤Ã¤È½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¤ÏµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÏ¢¤ì¡Ö¤¹¤°¤µ¤Þ¹¢¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡×¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÇÎÅ¤Î·ë²Ì¡¢°å¼Ô¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤ËµÙÍÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î½µ¤ÏËèÆü¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÌô¤âÂçÎÌ¤Ë°û¤ó¤Ç²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Àè·î¤ÏÂçÎÌ¤ÎÌô¤òËèÆü°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö£±¥ö·î·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Þ¤ÀÀ¼¤ÏËÜÄ´»Ò¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°¼£¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£