¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬³Ú²°¤Ç¸«¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Îà°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Êá¡Ö°ì²ó¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤È²õ¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î½÷À¤¬µÞ»à¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ç·àÃÄÂ¦¤Ï¡¢µÞ»à¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î´ØÏ¢¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªÉé²Ù¤¬¸¶°ø¤ÈÀâÌÀ¡£°äÂ²Â¦¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÂ¸ÈÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ä²þÁ±ºö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ºÅö¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾Â¤ÏÊõÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤è¡£Ë±Íö¤µ¤ó¡¢°ÂÆà½ß¤µ¤ó¤È¤«¤¢¤Î¤Ø¤ó¡£¡Ø¥Ù¥ë¤Ð¤é¡Ù¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡Ù¡Ä¡×¤ÈÄ¹Ç¯¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç·àÃÄÂ¦¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¶£°²¿¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¡Ø¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡¡¥¦¥½¤ò¸À¤¦¤È»×¤¦¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÌ¯¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¡£¤À¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤Ã¤Æ¤Î¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÅú¤¨¤ë¤È¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î·àÃÄ¤ÎÊý¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡£Åú¤¨¤¢¤ê¤¡¢ºÇ½é¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤¸¤ã¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å¾Â¤ÏÊõÄÍ¤Î³Ú²°¤ò¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¡ÖÃË¡¢¤¢¤¬¤ê¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½÷¤Î¿Í¤¬Á´°÷Æþ¤Ã¤Æ¤ë³Ú²°¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ØÃË¤Î¿Í¤¬º£¤«¤é¤½¤³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤¤Ë³Ý¤±À¼¤¬¤«¤«¤ë¡£»ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÍÍ¤Ê´¶¤¸¤·¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖÆÈÆÃ¤«¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£²ÎÉñ´ì¤âÁêËÐ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÙÝ¤«²¿¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£³°¤«¤éÊ¸¶ç¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈàÊÄº¿Àá¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈá»´¤Ê»ö·ï¤Ë¡Ö¶»¤¬ÄË¤¤¡£¶¹¤Ìç¤Ç¹ç³ÊÈ¯É½¤¢¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÈÖ¹æ¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÎ®¤ì¤ë¡£Êú¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ì¤ÇÌ´¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Ã¯¤¬»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤â¤Í¡×¤ÈÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶¹¤Ìç¤òÆÍÇË¤·¤Æ£·Ç¯´ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Âç³¬ÃÊ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤ÊÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¿Èþ¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤³¤ì¤ÏÀÕÇ¤¼è¤é¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿¤éËº¤ì¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ¡©¡¡Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Ëº¤ì¤Æ¤â»ä¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊõÄÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤À¤³¦¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±éÁÕ¤âÀ¸±éÁÕ¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¿¤ÁÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¦°ì²ó¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Î¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÊõÄÍÂ¦¤âÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¤Î¡£±£¤·ÄÌ¤»¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§¤á¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÈÝÄê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡Öº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤«ÅÁÅý¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢°ì²ó¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤È²õ¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤ä¤í¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£