¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¡´¶Æ°¤·¤¿Ì¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¹ðÇò¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿Ì¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£µ£°ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂè£±»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¹¬¤»¤Ï¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¤Þ¤ÀÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤«¤¿¤«¡©¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¥É¥ó¥É¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¡ÊÊÉ±Û¤·¤Ë¡ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤«¤é¡¢¥«¥Á¥ã¤Ã¤È³«¤±¤¿¤é¡¢Î©¤Ã¤Æ²¶¤ÎÉô²°Íè¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦µã¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÉðÅÄ¤Ï¹æµã¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡£¤¤¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¡Á¤¤¡×¤È¾¾ËÜ¤òà¾å¤«¤éÌÜÀþá¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉðÅÄ¤«¤é¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Îà¤ª¤«¤ï¤êá¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö£³¡Á£´ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢ËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¿²¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤ÏÃ¤ä¤«¤é¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ø¤â¤¦£±²ó¡Ù¡Ø¤â¤¦£±²ó¡Ù¤Ã¤Æ£´¡Á£µ²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¿²¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤á¤Ë¼¸¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤¦¥Ñ¥Ñ·ù¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤«¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¤¤¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤â·ù¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¥É¥¢¤¬¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ã¤Æ³«¤¤¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¡Á¤¤¡Ù¡Ä¡×¤È¡¢Ì¼¤ÎÀ¼¿§¤ò¤Þ¤Í¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤âÉðÅÄ¤Ï¹æµã¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ë¼Õ¤é¤»¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Á¤ã¤¦¤ó¤Í¤ó¤Ê¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£