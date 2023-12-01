¾®Âô°ìÏº»á¡¡¼«Ì±ÅÞà°ÂÇÜÇÉá¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯µ¿ÏÇ¤Ë¡ÖÆ¬¤¬Éå¤ì¤Ð¡¢Á´ÉôÉå¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇÂçÇÉÈ¶à°ÂÇÜÇÉá¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÀ¶ÏÂÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡×¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Â¦¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë£±²¯±ß°Ê¾å¤¬¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î£µÇÉÈ¶À¯¼£ÃÄÂÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÉÈ¶Ã´Åö¼Ô¤é¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ»þÂå¤Ë´´»öÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎ©·û¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»öÌ³½ê¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Î£È£Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö°ÂÇÜÇÉ¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþÉÔµºÜ£µÇ¯¿ô²¯±ß¤«¡¡¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°µ¿¤¤¡×¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¡¢ÎÑÍý´Ñ¤äÆ»ÆÁ¿´¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢»äÍø»äÍß¤ÎÂ¯Êª¤¿¤Á¤Ë£±£°Ç¯°Ê¾å¤âµí¼ª¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎÈÈºá¤ÎÁý²Ã¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Æ¬¤¬Éå¤ì¤Ð¡¢Á´ÉôÉå¤ë¡£Éå¤Ã¤¿Æ¬¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£