今年10月、ジャニーズ事務所元社長のジャニー喜多川氏(享年87)による性加害問題を受け閉店した、事務所所属タレントのグッズを販売する「旧ジャニーズショップ」の公式SNSが1日に更新され、後継ショップを今月8日にオープンさせると発表した。店名は「xxxxx.POP UP STORE(ブランクドットポップアップストア」。同日にオンラインストアもオープンする。

今年、大きな注目を集めた性加害問題。事務所側は2度会見を行い、1962年の創業以来、同族経営を貫いてきたが初めてタレントとして東山紀之を新社長させた。社名も「SMILE−UP.(スマイルアップ)」に変更し、61年にわたり掲げてきた「ジャニーズ」の看板を降ろす決断。旧態依然とした全ての文化と決別し、新たなスタートを切った。

社名変更に伴い、同ショップも閉店を発表。多くのファンに惜しまれつつ、営業を終了させた。

閉店から約1カ月半が経ったこの日、同ショップのSNSが更新された。公式は「タレントを応援したいという思いや温かい気持ちにお応えするために、まずはPOP UP STOREのオープンが決定いたしました」と発表。POP UP STOREの名前は「xxxxx.POP UP STORE(ブランクドットポップアップストア)」だと報告した。

「xxxxx.POP UP STOREは皆さまと一緒につくり上げることを目指しています」と思いを込め「ブランクの部分には思い思いの言葉をあてはめ、ご来店の際はぜひ、言葉に込めた思いと一緒にお越しください」と呼びかけた。

「xxxxx.POP UP STORE」は、現在の渋谷店・名古屋店・大阪店・福岡店で開店する。渋谷店については、15日に渋谷公園通りに移転オープン。入場は当面の間、事前予約制となる。

販売されるのは、Greetingうちわ(20th Century/KAT-TUN/NEWS/関ジャニ∞/Hey! Say! JUMP/Kis-My-Ft2/Sexy Zone/A.B.C-Z/WEST./King & Prince/SixTONES/Snow Man/なにわ男子/Travis Japan)やジュニア アクリルスタンド

(HiHi Jets/美 少年/7 MEN 侍/少年忍者/SpeciaL/Lil かんさい/Aぇ! group/AmBitious)、各写真集など。POP UP STOREの形をとるが、終了日は未定としている。