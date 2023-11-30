¶Ê¤¬¤Ã¤¿´é¤Î¸¤¡Ö¥Ô¥«¥½¡×¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼¡Ö¹¬¤»¤Ç´¶Æ°Åª¤ÊÏÃ¤À¡££±ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿´é¤Î¸¤¡Ö¥Ô¥«¥½¡×¤ËÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥¦¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦£Ë£¹¡¦¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×¤Ë¸¤¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´é¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¥«¥½¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Î½Ã°å»Õ¥¾¡¼¥¤¡¦¥é¥Þ¥Ë¥ã¡¼¥Î»á¤¬Î¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤Ï²¼³ÜÁ°ÆÍ¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾å²¼¤Î»õ¤Î¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÄÌ¾ï¤ÈµÕ¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¡£É¡¤âÍø¤¯¤·¡¢¹ü¤ò¤«¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î½Ã³°²Ê°å¤â¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Þ¥Ë¥ã¡¼¥Î»á¤Ï¡ÖÈà¤¬¤¢¤¯¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎºÇÂç¤Î´î¤Ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ô¥«¥½¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖËâË¡¤Î¸¤¡¢¥Ô¥«¥½¤¬¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥¾¡¼¥¤Çî»Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç´¶Æ°Åª¤ÊÏÃ¤À¡££±ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£