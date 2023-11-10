¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¥Í¥Ã¥É¤¬¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó²½¤¹¤ë¸¸¤ÎÀßÄê²è ¨¡ ¥Í¥Ã¥É¤ÏËÜÅö¤Ë¥ô¥£¥é¥óÂÄ¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
²áµîºî¤Î¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥ÉÈÇ¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¤Î¿ÆÍ§¥Í¥Ã¥É¡¦¥êー¥º¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ð¥¿¥í¥ó¡Ë¤¬¡È¥ô¥£¥é¥óÂÄ¤Á¡É¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ë¡£Á±ÎÉ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Ôー¥¿ー¤ò»Ù¤¨¤¿¥Í¥Ã¥É¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£²¾¤Ë¥ô¥£¥é¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¸¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
¥Í¥Ã¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÊMCU¡ËÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù3Éôºî¤ÎÂè1ºî¡Ø¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ôー¥¿ー¤ÎÍ§¿Í¡£¥ª¥¿¥¯Ãç´Ö¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¡£¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä±é¤¸¤ëMJ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤¬¥Ôー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀï¤¤¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£©2021 CTMG. © & 2021 MARVEL. All Rights Reserved.
¤½¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥É¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥°¥êー¥ó¥´¥Ö¥ê¥ó¤ÎÌÏÊïÈÈ¤Ç¤¢¤ë¥ô¥£¥é¥ó¡¢¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤Î3ÂåÌÜ¡£¸µ¡¹¤Ï¥Ç¥¤¥êー¡¦¥Ó¥åー¥°¥ë¤Îµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤ÆÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀßÄê¤«¤é¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¥Ûー¥à¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¤Îº¢¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥É¤¬¾Íè¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó²½¤·¤Æ¥Ôー¥¿ー¤È¶ØÃÇ¤ÎÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¿äÂ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¡Ê¡©¡Ë¤³¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¤Ç¤Ï²ø¤·¤¹¤®¤ë¥Õ¥é¥°¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¥¢ー¥¹¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¡Ê¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ë¤È¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸¦µæ¼¼¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤Î²òÆÇÌô¤ò³«È¯¤·¤Ê¤¬¤é¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·µ¤Ì£¤Î¥Í¥Ã¥É¤Ï¥Ôー¥¿ー2¡Ê¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢ÈÇ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¿ÆÍ§¤¬¤¤¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¥Ôー¥¿ー2¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤è¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«²áµî·Á¡£¡ÖËÍ¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤À¡£ËÍ¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¶Ã¤¤¤¿¥Í¥Ã¥É¤Ï¥Ôー¥¿ー1¡Ê¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤â¡¢¤®¤´¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥ô¥£¥é¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ·¯¤ò½±¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉôÊÂ¤ß¤Î¡ÈÁ°¥Õ¥ê¡É¤ò¤³¤³¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ßÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó3¡Ù¿ÆÍ§¥Ï¥êー¤Î¥ô¥£¥é¥ó²½¤ÈºÇ´ü (C) 2007 Columbia Pictures Industries,Inc.All Rights Reserved.MARVEL,and all Marvel characters including the Spider-Man,Sandman and Venom Characters TM & (C) 2007 Marvel Characters,Inc.All Rights Reserved.
¥Ôー¥¿ー2¤Î¸ì¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó3¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£Èà¤Î¿ÆÍ§¥Ï¥êー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤¬Éã¥Îー¥Þ¥ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¸í²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃØéáÃË¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ôー¥¿ー¤ÈÃÎ¤ë¤ÈÍ§¾ð¤¬Êø²õ¡£¥Ë¥åー¡¦¥´¥Ö¥ê¥ó¤È²½¤·¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¥Ôー¥¿ー¤ò»¦¤·¤Ë¤«¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¤Ë´óÀ¸¤µ¤ì¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ôー¥¿ー¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥«¥Ü¥Á¥ãÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥êー¤Î´éÌÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ä¤¬¤ÆÉã¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁ±¤Î¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ï¥êー¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó¡õ¥ô¥§¥Î¥à¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤È¶¦Æ®¡£¤·¤«¤·¡¢¥ô¥§¥Î¥à¤Î¹¶·â¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÉÎ»à¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ôー¥¿ー¤ÈÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ß¤¤¤Ë³Î¤«¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ßÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù3Éôºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Ï¤·¡×¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¥Í¥Ã¥É¤¬¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó²½¤¹¤ëÀßÄê²è
¼Â¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡ÙÀ½ºî½é´ü¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Í¥Ã¥É¤¬¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥µ¥ó¥Àー¥¹¤¬¼«¿È¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µ¥¤¥È¤Ç¸¸¤ÎÀßÄê²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Phil Saunders https://www.artstation.com/artwork/NyBR5P
¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¼«Í³¤Î½÷¿À¤Ç¤Î·èÀï¾ìÌÌ¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥É¤¬¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ö¥ëー¤Î¥Ñー¥«ー¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥´¥Ö¥ê¥ó¤Î¥°¥é¥¤¥Àー¤Ë¾è¤ê¡¢¥«¥Ü¥Á¥ãÇúÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¢ー¥È¤ÎºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£°¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¥°¥êー¥ó¥´¥Ö¥ê¥ó¤ÎÁõÈ÷¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ÂºÝ¤Î±Ç²è¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥É¤Ï¥¤¥¨¥íー¤È¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¼ã´³¡¢¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Í¥Ã¥É¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¥Ôー¥¿ー¤ÈË¾¤Þ¤ÌÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©½àÈ÷Ãæ¤È¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥ºÂè4ºî¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Í¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡á¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òËºµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ÎÂÀ¤Ã¤Á¤ç¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Á±¿Í¥Í¥Ã¥É¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥ô¥£¥é¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ë¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª±é¤¸¤¿¥Ð¥¿¥í¥ó¤Î¤Û¤¦¤â¡¢¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤ËÅ¾¤¸¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥óÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¶¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Í¥Ã¥É¤Ï¥Û¥Ö¥´¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤Ç»à¤Ì¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ÁÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÌò¤ÎÉý¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢°Ìò¤ò±é¤¸¤ëÌ´¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¤ÈÀï¤¦¤Ê¤ó¤Æ¿É¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÃÇ¤Ç¤¹¤è¡£°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¶½Ì£¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Badass!
The post first appeared on .