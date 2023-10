フランスで、修道女が宗教施設の建設現場を守るために、身体を張って環境活動家と対峙した。同国ではラグビーワールドカップが開催されたこともあり、修道女によるタックルの動画は500万回近くの表示回数を記録するなど話題となっている。フランスの地方紙『Paris-Normandie』などが報じた。

フランス南東部に位置するオーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域アルデシュ県のサン=ピエール=ド=コロンビエ村で、修道女のブノワさん(Benoîte)らと環境活動家の衝突が発生した。今回の出来事は、フランスのテレビチャンネル「France 3」のジャーナリスト、レオ・シャピュイさん(Léo Chapuis)が当時の様子を捉えた動画をSNSに投稿したことで話題になった。

レオさんは、投稿に「壮絶! アルデシュで大騒動…修道女が、環境活動家にタックルをする。宗教関係者らは、環境への影響を理由に建設を妨害する過激派を前に、宗教施設の建設地を守る」と記し、この動画は500万回近くの表示回数を記録している。

建設現場で撮影された動画には、複数の環境活動家や修道女らが映っており、話し合いをしているように見える。すると突然、40、50代とみられる男性活動家が建設現場に侵入しようと試み、ブノワさんはこの男性を地面に押し倒した。

男性活動家を制止しようとした際の勢いで、ブノワさんも地面に倒れている。また、建築資材らしき物を破壊する活動家も映っており、現場は騒然としていた。その場には、警察官の姿も見られたという。

2019年以来、サン=ピエール=ド=コロンビエ村では、宗教施設の建設計画をめぐって意見が対立している。19,000平方メートルの新たな施設建設のプロジェクトが発表されるやいなや、村の住民や議員の多くが反対した。

環境保護団体「Ami.es de la Bourges」も反対派に加わり、建設工事と大量の巡礼者の流入は環境破壊を引き起こすだけだと主張した。そして団体がデモを行ったり、無断占拠を行った結果、この地域では2020年に工事が中止された。

それから2年後の2022年に工事は再開されたが、活動家たちの考えは現在まで変わっていない。2023年10月11日、活動家らはモクセイソウ科に属する「Réséda de Jacquins」という希少な植物の生息を懸念し、保護種が危機的な状況にあることを訴えた。

そして10月12日午前8時過ぎ、活動家らは建設現場に潜入し、2人のメンバーが現場で作業を停止させた。さらにノートルダム宣教修道女会の修道女らは10月14日、急いで人間の鎖を作り、建設現場を守ろうと試みた。

ブノワさんが身体を張って活動家から建設現場を守ろうとしたのは、このような最中のことだった。

ブノワさんは、今回の出来事について「何をしたのか、自覚がありませんでした。こんなことになってしまい残念です。言葉では問題を解決できず、行動に頼らなければならないのは、悲しいことです」と嘆いた。

一方で、「Ami.es de la Bourges」のシルヴァン・エレンゲル会長(Sylvain Hérenguel)は「私は修道女らが公序良俗の観点から少しはまともであることを期待していました。問題は、修道女らが暴力に訴えることに決めたことです。私は5人から3回襲われました」と話している。

建設現場に静けさが戻ったのは10月16日のことで、午後4時30分頃にデモ隊はようやく現場を後にした。

そして10月19日、アルデッシュ県知事のソフィ・エリゾン氏(Sophie Elizeon)は建設現場を視察した。知事は、10月20日の記者会見で「現在の法律の限り、サン=ピエール=ド=コロンビエ村の宗教施設の建設作業の再開を妨げるものは存在しない」と発表した。

今回のニュースを見た人々からは、「相変わらず、どこにでも反対派は存在する…。フランスでは何もできない。すべてに干渉するエセ環境活動家たちによって、すべてが妨害されている」という声や、「シスター、ナイスタックル。 ワールドカップは間違いなく新メンバーを迎え入れるだろう」といったコメントも見受けられた。

