アメリカのあるコーヒーショップの動画が、SNSで話題となっている。動画では、コーヒーショップのスタッフがレッドカーペットを用意して来店客を出迎えている。客たちは誰もが嬉しそうにレッドカーペットの上を歩いているが、これは同コーヒーショップの「お客様は家族」という気持ちが込められていた。英エンターテイメントウェブサイト『The Poke』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

海外で人気の掲示板サイト「Reddit」には様々なサブレディット(カテゴリー)があるが、その中で「MadeMeSmile(笑顔になった)」に投稿された1本の動画が多くの人を笑顔にしている。今月3日に投稿されたその動画には、コーヒーショップの店員が客の来店時にすかさずレッドカーペットを用意して出迎える姿が映っていた。

客たちは誰もが入り口のドアを開けた瞬間、目の前に用意されたレッドカーペットに一瞬戸惑うも、すぐにその場の空気を読んで観衆の中を歩くセレブやスターのようにノリノリで歩いている。最初に出迎えられた男性は、ステップを刻みながら歩き、とても楽しそうだ。

また来店した警察官は、まるでコンサートのステージ上から遠くの観客を指差すアーティストのようにポージングして入ってきた。他にも、飼い主と一緒に来店した犬が嬉しそうに走り出したり、客の誰もがこのレッドカーペットでの出迎えを心から楽しんでいた。この動画は多くの視聴者が幸せな気持ちになったようで、次のようなコメントが寄せられている。

「最初に来店した男性は、すぐに空気が読めたみたいね。」

「この警察官もすぐに状況が分かったみたい。なんてノリがいいんだろう!」

「こんな人たちを見ることができるなんて、とても素晴らしいことだわ。私の地元のコーヒーショップは超最高。」

実はこの動画、米ノースカロライナ州カバラス郡カナポリスにあるコーヒーショップ「Local Patriot Roasting Company」が9月27日、TikTokとInstagramに投稿したものだった。同コーヒーショップは、このほどカバラス郡のローカルニュースメディア『Independent Tribune』が発表した「2023年、カバラス郡ベストコーヒー(Best Coffee in Cabarrus County 2023)」に選ばれた。

そのため同コーヒーショップでは、ベストコーヒーに投票してくれた地元の人たちに感謝の意を表すため、レッドカーペットで出迎えることにしたという。そしてTikTokに投稿した動画のキャプションには、このように綴られていた。

「カバラス郡ベストコーヒー賞2023を受賞! これを発表することに心が躍っています。私たちはIndependent Tribuneのベストコーヒー賞を2年連続で受賞しました! お客様は家族です!」

また、Instagramにも「投票してくださった素晴らしいお客様に感謝しています。みなさんのおかげです」と言葉が添えられていた。同コーヒーショップは退役軍人の男性2人と彼らをサポートする女性が経営しており、地元市民だけでなく警察官や消防士なども訪れて地域交流の場になっているそうだ。

なお、テックインサイト編集部では「Local Patriot Roasting Company」に、レッドカーペットを敷いて来店客を迎えるというアイディアはどのようにして思いついたのか、また2年連続でベストコーヒー賞を受賞したことに対する顧客の反響などをうかがうべく取材を申し入れている。

画像は『LocalPatriotRoastingCo 2023年9月27日付TikTok「Best Coffee in Cabarrus County 2023」』『The Mirror 2022年10月14日付「Coffee shop owner charges customers DOUBLE the price if they fail politeness test」(Image: SWNS)』『Storytrender 2018年12月20日付「Never be lonely this Christmas! Cafe owner inspired to open on Christmas day and throw party for those with no where to go」(MERCURY PRESS)』『By Ju Abrantes 2017年12月17日付Instagram「Genteee o que é a Tecnologia?」』『WalesOnline 2020年6月4日付「A McDonald’s drive-thru worker has gone viral after entertaining queues of traffic with his dancing」(Image: Charlene Williams)』『Good Morning America 2019年8月20日付「Mom records Trader Joe’s employees dancing for her toddler having tantrum at checkout」(Alexandra Seba)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)