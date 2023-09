自閉スペクトラム症(ASD)で会話が成立しなかった男児(6)が初めて、母の「グッドモーニング(おはよう)」の呼びかけに答えた。母が「幸せが溢れ出した瞬間」と語る当時の映像は、豪ネットメディア『Kidspot』などが伝えて拡散し、人々の心を揺さぶっている。

アメリカに住む4児の母、クリスティさん(Cristy)が先月29日、TikTokに息子カイくん(Kai、6)とのやりとりを捉えた動画を投稿したところ、大きな反響を呼んだ。

動画では、居間に座るカイ君に目線を合わせ、クリスティさんが「グッドモーニング」と話しかけると、カイ君が「グッドモーニング」と返しているのが見て取れる。

するとクリスティさんは、息子から反応があったことにひどく驚いたようで、右手を胸に当て、口を開けたままカイ君を見つめている。

一方のカイ君はというと、顔をさらに近づけて再び「グッドモーニング!」と挨拶。感極まったクリスティさんは「グッドモーニング」と返すものの声にならない。

カイ君はその後、嬉しそうにスキップしてその場を去ってしまうが、クリスティさんは改めて息子に「グッドモーニング」と声をかけ、感慨に浸っているようであった。

クリスティさんによると、カイ君は自閉スペクトラム症(ASD)で、もうすぐ7歳の誕生日を迎えるものの会話が成立したことがなかったという。

「歌も歌うし、私たちには分からない言葉も話すの。でも『グッドモーニング』と言って返ってきたのはあれが初めてだったのよ」と明かすクリスティさん。この時のことがよほど嬉しかったのだろう。当時の動画には「母の幸せが溢れ出す瞬間」と言葉を添え、次のように説明した。

「私は通常、あんな反応はしないようにしているの。なぜなら息子が『できる』ということを知っているから。それに過剰に褒めたりもしないようにしているわ。だけど私はこの6年間ずっと、あの子に『グッドモーニング』と語りかけてきた。そしてこう伝えてきたの。『あなたはいつかきっと、私にグッドモーニングと言ってくれるわよね』とね…。」

来る日も来る日も「今日こそは!」と、その日を待ち続けたであろうクリスティさん。その願いが叶った瞬間を捉えた動画には、次のようなコメントが寄せられた。

「こんなに嬉しいグッドモーニングはないよね。一生忘れないよね。あぁ泣いちゃう。」

「小さなことかもしれないけど、お母さんにとっては何百倍も嬉しいことなんだよね。」

「エコラリア(相手の言葉をそのまま繰り返すこと)であっても嬉しいよね。 」

「私の息子も、知的、身体障がいがあります。初めて喋った時…一生忘れられない思い出。ママが話しかければ、少しずつお話ができるようになります。諦めないで。」

「我が家の次男小1、重度知的で自閉症でお話できません。ママさん嬉しかっただろうな。動き方が凄く似ていてこちらまで嬉しくなりました。」

「ママさんのそれまで向き合った時間が報われ、これからも頑張って向き合えていける、メンタルも回復したんだろうな。いつまでも家族やその周りの方たちが幸せであることを遠くから強く願っています。」

「わかる。この気持ち本当にわかる。発達障がいを持った子と関わる仕事をしているから、初めて話してくれた時は涙が出そうになるほど嬉しかった。」

「『おはよう』って言ったあと、嬉しそうにぴょんぴょんするのが可愛い。」

「私の幼稚園にも会話ができない子がいて、その子がある日、教室にやって来て私の名前を言ったの。私はその子のことが誇らしくて泣いたわ。」

「これは最高ね! 私の息子も5歳で『ママ』と言えたの。それは何ものにも代え難いほど貴重な瞬間だったわ。」

「ママ、あなたが毎日、諦めず『グッドモーニング』と言い続けたことがいい結果に繋がったんだよ。これは“グッド”モーニングよりも凄い、“パーフェクト”なモーニングだよ。」

「感動した!」

「シェアしてくれてありがとう!」

カイ君に6年間「グッドモーニング」と語りかけてきたというクリスティさんだが、その間には様々な思いが交錯したのかもしれない。テックインサイト編集部では、クリスティさんから直接話を聞くべく取材を申し込んでいるが、現時点で回答は得られていない。

ちなみに昨年にはアメリカで、言葉の遅れがある4歳の息子が、母親に初めて「アイ・ラブ・ユー(大好きだよ)」と言った瞬間を捉えた動画が話題になった。この母親は「当時の動画を見るたびに涙が溢れてきてしまう」と明かしていた。

画像は『Kidspot 2023年9月11日付「Heartwarming moment Autistic nonverbal boy speaks to his mum for the first time」(Source: Reddit)』『Cristy Rawls 2023年9月10日付TikTok「Let me start off by saying I’ve rarely in 7 yrs」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)