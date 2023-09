ソフィー・ターナーとジョー・ジョナスが離婚へ

大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』のサンサ・スターク役で知られるソフィー・ターナーが、2019年に結婚したアーティストのジョー・ジョナスと離婚することが分かった。米Entertainment Weeklyなどが報じている。

【関連記事】『スパナチュ』兄弟や『アベンジャーズ』あの人も!空港職員が明かすいい人ランキング

ジョナス・ブラザーズのメンバーで、DNCEのメインボーカルであるジョーが離婚を申請。その時に提出した書類には、二人の結婚は「修復不可能なほど破綻している」と書かれているという。ジョーは数日前、離婚に向けて弁護士を雇ったと報じられていた。

現在34歳のジョーと27歳のソフィーは、2016年に交際し始めると、2017年10月に婚約、そして2019年5月にラスベガスで結婚していた。彼らの間には2020年7月、2022年7月に生まれた二人の娘がいる。また、2022年にはマイアミに家を購入したが、今年初めに売却していた。

二人は互いの仕事にリスペクトを示しており、ソフィーは2019年2月にリリースされたジョナス・ブラザーズの「Sucker」のミュージックビデオに出演。そして、もともと『ゲーム・オブ・スローンズ』ファンだと公言していたジョーは、結婚直後の2019年7月にソフィーがエミー賞候補になった際に「君をとても誇りに思う」と妻を称えていた。

今年の8月半ばには、ニューヨークで行われたジョナス・ブラザースのコンサートを楽しんだとソフィーがInstagramに投稿。また、ジョーも昨日アップした画像では左手薬指に結婚指輪をはめていた。

有名人同士の離婚は泥沼に発展することもあるが、婚前契約を結んでいたという二人の場合、今後どのような様相を呈するのだろうか。(海外ドラマNAVI)

Joe Jonas and Sophie Turner are going their separate ways: The musician has filed for divorce from the 'Game of Thrones' star after four years of marriage. https://t.co/fxhnvcKe1P

- Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2023