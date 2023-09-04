¡È8³ä»àË´¤«½Å½ý¡É¤Î¾×·â ¡ÖÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡×»ö¸Î¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖÌÀ¤é¤«¤Ë ²ò·èºö¤Ï¡ÈÉÕ¤Åº¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¼Ô°·¤¤¤Ç¼ê·Ú¤Ê¤¦¤¨¡¢Æ§ÇËÀ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬¸þ¾å¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»àË´»ö¸Î¤âµÞÁý¡£À½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¹Ô¼Ô°·¤¤¤ÎÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹ ±¿Å¾¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡ª
¡¡ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»àË´»ö¸Î¤âµÞÁý¡£ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ÎÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ênite¡Ë¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡2023Ç¯1·î¡Á7·î¤Þ¤Ç¤Ënite¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Î»ö¸Î¤Ï8·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8·ï¡Ê2018¡¢2020Ç¯¡Ë¡£2023Ç¯¤Ï»Ä¤ê5¤«·î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯´ÖºÇÂ¿·ï¿ô¤ÈÆ±¿ô¤Ç¤¹¡£
ÊâÆ»¤òÁö¤ì¤ëÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Ç»àË´»ö¸Î¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃæÅç¤ß¤Ê¤ß»£±Æ¡Ë¡£
¡¡8·î31Æü¤Î²ñ¸«¤Çnite¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³°½Ð¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð»ö¸Î¤ÎÆâÌõ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Æ§ÀÚ3·ï¡Ê»àË´2·ï¡¢À½ÉÊÇËÂ»1·ï¡Ë
¡¦Å¾Íî2·ï¡Ê»àË´2·ï¡Ë
¡¦Å¾ÅÝ3·ï¡Ê»àË´2·ï¡¢½Å½ý1·ï¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ò½ü¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï²á¹ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ§ÀÚ»ö¸Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î¹Â¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤Î¼ÖÎØ¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Æ§ÀÚ¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤ê²á¤®¤ÆÃ¦ÎØ¤·¡¢¥Ð¥é¥¹¥È¡ÊºÕÀÐ¡Ë¤Î¾å¤ËÅ¾ÅÝ¡¢ÃÊº¹¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ºÀÜ¶á¤·¤¿Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ÎÀ½ÉÊÇËÂ»¤Î1·ï¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤òÊü´þ¤·¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤ÇÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¾Íî¤Ï¡¢Áàºî¤ò¸í¤Ã¤ÆÂ¦¹Â¤äÀî¤Ê¤É¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢ÎÓÆ»¤«¤éÀî¤ËÅ¾Íî¤·½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¾ÅÝ¤Ï¡¢ÊâÆ»¤È¼ÖÆ»¤Ê¤É¤ÎÃÊº¹¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Ê¤É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î»öÎã¤Ç¤Ï80ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¼Ö¤¤¤¹¤´¤ÈÅ¾ÅÝ¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾è¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢nite¤ÎÊó¹ð»öÎã¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ö»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤Ë½Å½ý»ö¸Î·ï¿ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢·ï¿ôÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¡×¡ÊniteÃ´Åö¼Ô)
¤è¤¯ÄÌ¤ëÆ»¤Î°ÂÁ´¤ò²ÈÂ²¤Ç³Î¤«¤á¤ë
¡¡ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥º¥¡Ö¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤Î½ÅÎÌ¤Ï100kgÄøÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ï30kgÁ°¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¯¡¢Å¾ÅÝ¤äÅ¾Íî¤·¤¿ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤òÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁà½Ä¤Ë¤Ï¡¢½¼Ê¬¤ÊÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³°½Ð¤Ë¤Ï²ð¸î¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢²ð¸î¼Ô¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¤È³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ¼«Í³¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£nite¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢²ð¸î¼Ô¤¬ÉÕ¤Åº¤¦¤³¤È¤è¤êÀè¤Ë¡¢Í½ËÉÂÐºö¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ¬¤ºÉÕ¤Åº¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²ð¸î¼Ô¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯»È¤¦Æ»Ï©¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²ó¤Ã¤ÆÁàºî¤ÎÊýË¡¡¢¤¦²óÏ©¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼ÔÇ¤¤»¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢»ö¸Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´í¸±¤Ê¾ì½ê¤òÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê·ÐÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÌ³ØÏ©¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ§ÀÚ»ö¸Î¤Ç¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅ´Æ»¶É¤¬¡¢Æ§ÀÚ¤«¤é¤Î°ïÃ¦ËÉ»ßÍÑ¤Î¥¬¥¤¥É¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÂÐºö¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
nite¤ÎÄ´ºº¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡Ê²èÁü¡§nite¡Ë¡£
¡¡nite¤Ï¡¢¡Ö¤´ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ÇÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÅÏ¤êÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊý¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò¤è¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸í¤Ã¤ÆÀþÏ©¤Î¹Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¦ÎØ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ»¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁ°½àÈ÷¤È¼Ò²ñ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤°ÜÆ°¼Ò²ñ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£