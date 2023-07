アメリカ在住の女性が深夜に車で走行中、道の端に放置されたベビーカーを発見した。赤ちゃんの安否が気になるところだが、女性は乗車したまま警察に通報したといい、同じような場面に遭遇しても「決して近寄らないでください」とSNSを通じて人々に訴えた。豪ニュースメディア『7NEWS Australia』などが伝えている。

米サウスカロライナ州で不動産エージェントとして働くナンシー・ウォルシュさん(Nancy Walsh)が今月18日、Facebookに写真を投稿したところ、これまでに9800件超のコメントが届き、12万2000件以上もシェアされて注目を集めている。

写真は、真夜中に車を運転していたナンシーさんが道路脇で見つけたという、草むらの前に放置されたべビーカーを捉えたものだ。その場所は時間帯もあってかナンシーさん以外に走行する車もなく、車のライトに照らされた周囲には木々と茂みがあるだけで、周囲は漆黒に包まれていた。

昨今は、子供の置き去りや放置などの痛ましいニュースも少なくない。同じ状況を目の当りにしたら、多くの人が「もしかすると中に赤ちゃんがいるのでは」と心配することだろう。

しかし、ナンシーさんは「絶対に近づかないように!」と警告し、この写真に隠れた危険性を人々に訴えたのだ。

「もし人里離れた場所で、ベビーカーやチャイルドシートなどを見かけたら、お願いです。絶対に外に出ないでください。気を付けて!」

「繰り返しますが、絶対に外に出ないでください。必ず911(米国の緊急通報電話番号)に電話し、地元当局に捜査を依頼してください。」

ナンシーさんの投稿には、「どうして? 私ならすぐに助けに行くわ」「子を持つ母親として、見過ごせない」などと疑問を感じた人もいたが、多くの人はナンシーさんの忠告の意図を汲んでくれたようだ。

実は、茂みや木の後ろに隠れた犯罪者が人々の心理を巧みに利用し、ベビーカーに近寄ってくる人を待ち伏せしてカージャックや強盗、誘拐などを企てている可能性があるという。

このナンシーさんの考えには多くの人が賛同の声をあげ、人々に注意を促すコメントを寄せている。

「これは犯罪者による罠です! 車のドアをすべてロックして警察に連絡し、何かが、あるいは誰かが飛び出してきた場合に備えつつ、警察の到着を待ちましょう。」

「英雄になろうとするな! まずは警察に電話しろ!」

「実際にこのような事件があるわ。昔からある手口よ。」

「画面の右端に、脚のような影が見える。」

「そう、やつらは待ち構えている。強盗被害に遭い、最悪の場合は殴られてしまうことでしょう。」

「絶対に外に出ないでね。近くに木があるのが見えますか? 誰かが木立の中で、近寄ってくる愚かな人を待っています。人里離れた場所で、人々を車の外に誘いこむには(赤ちゃんグッズ)は最適で、簡単に捕まえることができるのよ。」

画像は『Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate 2023年7月18日付Facebook「If you see a stroller, car seat, or any type of baby situation alone in the middle of nowhere please, I repeat don’t get out」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)