中国の排泄に関するマナーの悪さは度々取り沙汰されてきたが、いまだに同様の問題が起きているようだ。このほど同国のプール施設に設置された監視カメラが、プール内で泳ぎながら排便する男の姿を捉えた。その後、プールの管理者が警察に通報したことにより、男には罰金が科せられることとなった。当時の映像がSNSに拡散されると、怒りの声が多数あがったことを、マレーシアのニュースメディア『WORLD OF BUZZ』などが伝えている。

中国・広東省広州市茘湾区にある会員制のプール施設で現地時間23日、中年の男がプール内で排便し、プール施設側が警察に被害届を出す騒ぎが起きた。当時、監視員がプール内に糞便があることに気づき、プールにいた人たちに直ちに水から上がるように促した。

その後、プール施設の関係者らは監視カメラの映像から、水の中で男が排便している瞬間を確認した。映像には、泳ぎながら器用に水着を下ろして排便する男の姿があった。しかも糞便は水中を漂い、後から泳いできた男性の顔を直撃しそうになっていた。

連絡を受けた警察はこの映像をもとに男を突き止め、男は8000人民元(約15万8000円)の罰金が科せられ、プールの会員権を剥奪された。またプールは一旦、水を全て抜いて内部を清掃し、再開することができたようだ。のちに監視カメラの映像がSNSに公開されると、瞬く間に拡散されてこのような声があがった。

「罰金8000元は少なすぎだろう! せめて2万元(約39万5000円)ぐらいにすべきだ。」

「男の後ろから泳いでいるお兄さんは、便に気づかずそのまま前進しているよ。」

「後ろを泳いでいるお兄さんにも、男の罰金から半分支払ってあげるべきだ。」

多くの人が排便した男を非難し、後ろから泳いできた男性を気遣っていた。一方で湖北省在住のSNSユーザーからは、プールの水の衛生面に関する意見が寄せられた。

「どんなに素晴らしいプールだとしても、溜められたプールの水には毎日消毒剤が注がれているし、毎日何人がそこで排尿しているかも分からないし。体が汗まみれで汚れていたり、皮膚病や感染症、または水虫のある人もいるだろうし、私はお金払ってまで行こうとは思いません。」

なお、排便をした男の後ろを泳いでいた男性からは、プール施設側に対しての苦情などは一切なかったそうだ。

中国で度々問題視されている排泄に関するマナーだが、2016年9月には浙江省杭州市で開催された第11回20カ国・地域(G20)サミットのレッドカーペットで子どもが排尿し、SNSで大炎上していた。

