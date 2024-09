Shop.1

スパイスとハーブが利いた新感覚!/Maison heureux

清澄白河駅から徒歩約1分、ホワイトとブラウンのカラーリングがおしゃれな建物にある「Maison heureux(めぞん うる)」。もともと銀座の有名店に勤めていたパティシエ達がオープンした、パフェと焼き菓子のお店です。全席カウンター席となっていて、計10席です。うち4席の厨房が目の前にある座席は予約専用で、パティシエの話を聞きながら、オーダーしたパフェが作られていく様子を見ることできます。

「パイナップル/国産グレープフルーツ/スパイスのパフェ」2500円

スイーツに旬のフルーツを使うのが特長。パフェメニューはラインナップが常時2種類展開されていて、3カ月ごとにうち1品が入れ替わります。



「パイナップル/国産グレープフルーツ/スパイスのパフェ」は、名前の通りパイナップルやグレープフルーツがふんだんに使われた夏らしいさわやかな味わい。フルーツはコンポートやジュレなどさまざまなアレンジがされているのがポイントです。 今回紹介した以外にも焼き菓子や期間限定のものもあって、季節を感じるスポットとして、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※取材時提供メニューのため入れ替わっている可能性があります。

■参考記事:清澄白河|スパイスとハーブが利いた新感覚!ひと口でトリコになる「Maison heureux」のフルーツパフェ(配信日:2024.06.17)



Shop.2

清澄白河初のロースタリーカフェ!/The Cream of the Crop Coffee 清澄白河ロースター

清澄白河初のロースタリーカフェとして、2012年に誕生した「The Cream of the Crop Coffee 清澄白河ロースター(ざ くりーむ おぶ ざ くろっぷ こーひー きよすみしらかわろーすたー)」。かつての木材倉庫をリノベーションしたという建物は、おしゃれなコーヒー色の壁に、可愛らしい子犬のイラストが目印です。

一杯ずつハンドドリップで淹れるコーヒーは、品質にこだわったコーヒー豆を吟味し、店舗で丁寧に焙煎。おすすめのシングル「オリジン ホットコーヒー」550円〜は、ブラジル産の豆をベースとした中深煎りでしっかりとした苦味とコクがあり、ミルクとも相性抜群です。産地ごとに飲み比べてみるのも楽しいですよ。

■参考記事:かわいい子犬が目印の「The Cream of the Crop Coffee 清澄白河ロースター」で極上のコーヒーを。コーヒー好きが集まる“清澄白河”で、人気の理由は?(配信日:2021.06.04)



Shop.3

おいしいドリンクと街の情報が満載!/no mark.Cafe

清澄白河駅から徒歩5分、路地裏にひっそりとあるのが、清澄白河を「知る」「味わう」「持ち帰る」をコンセプトにした古民家カフェ「no mark.Cafe(のー まーく かふぇ)」です。

テーブル下のラックには、清澄白河のカフェと観光名所が透明のフィルムに記載されたオリジナルのマップが置いてあり、これを見ればどこにどんなお店があるのか一目瞭然!清澄白河の街並みを知るきっかけを提供しているのだそう。

「清澄BLUE」550円

お店の看板メニューは手作りのオリジナルゼリー。なかでもきれいなブルーが印象的な「清澄BLUE」は人気No1!バラフライピーとレモングラス、牛乳の3層でできたゼリーは、さわやかでさっぱりとした味わいと牛乳の甘さがバランスよく口のなかで溶け合います。こちらのカフェではお子さんでも安心して食べられる体にやさしい素材を使ったメニューを提供しているため、着色料等は不使用。どの商品もやさしい味わいが特徴です。

おいしいドリンクと食事とともに街の魅力を存分に知ることができる「no mark.Cafe」。ここに通えばあなたも清澄白河通になれちゃうかも!?

■参考記事:清澄白河の魅力を知れる古民家カフェ!「no mark.Cafe」はおいしいドリンクと街の情報が満載(配信日:2021.11.08)



Shop.4

隅田川一望の贅沢時間でリフレッシュ!/CLANN BY THE RIVER

水天宮前駅より徒歩約10分、隅田川沿いに位置する「CLANN BY THE RIVER (くらん ばい ざ りばー」。打ちっぱなしの床や配管が見えるスケルトン天井など、あえて無骨さを残したおしゃれで開放的な空間で、海外のカフェに来たような雰囲気が味わえると話題です。

外のテラス席は“かわてらす”とよばれ、美しい隅田川の景色を一望できる特等席!朝7時からオープンしていて、モーニングに最適です。

写真左から「オレオマフィン」450円、「カフェラテ」750円

カフェメニューが充実しているのもうれしいポイント!イチから手作りしているというマフィンは、完売する日も多いというほどの人気ぶり。オレオがゴロッとそのまま入った「オレオマフィン」は、適度な甘さでざくざくとした食感も楽しい一品です。

そのほか、人気のランチメニューや本格的なグリル料理が味わえるディナー、記念日に最適なコースもおすすめ!ぜひ、日頃の息抜きに訪れてみてくださいね。

■CLANN BY THE RIVER (くらん ばい ざ りばー)

住所:東京都江東区清澄1-1-7 LYURO 東京清澄 by THE SHARE HOTELS 2F

TEL:050-3188-8919

営業時間:7〜22時(21時LO)

定休日:不定休 ※月に一度メンテナンスあり

■参考記事:清澄白河カフェ「PITMANS(ピットマンズ)」の”かわてらす”が話題!隅田川一望の贅沢時間を(配信日:2021.11.06)



Shop.5

ニュージーランド発のエスプレッソ専門店/ALLPRESS ESPRESSO TOKYO ROASTERY & CAFE

「ALLPRESS ESPRESSO TOKYO ROASTERY & CAFE(おーるぷれす えすぷれっそ とうきょうろーすたりーあんどかふぇ)」は、ニュージーランド発のコーヒーロースタリー&カフェ。木材倉庫を改装した落ち着いた店内には、風味豊かなコーヒーや焼きたてベイクのいい香りが漂います。

こちらでは、オセアニア地域のコーヒーを代表するロングブラックやフラットホワイトが楽しめます。天気がいい日は外のテラス席でゆっくりするのも気持ちがいいですよ。

■参考記事:コーヒー片手にのんびりと!コーヒーと公園の街・清澄白河へ行こう(配信日:2019.07.08)



Shop.6

8種の鉄板焼きホットサンドがおすすめ!/World Neighbors Cafe 清澄白河

清澄白河駅から徒歩約15分にある「World Neighbors Cafe 清澄白河(わーるど ねいばーず かふぇ きよすみしらかわ)」。

目の前には木場公園が広がり、東京都現代美術館も徒歩3分ほどの距離にあるおしゃれなカフェです。

「WNC サンドウィッチ」1300円

こちらのお店のメインメニューは、鉄板で焼かれたオリジナル・ホットサンド「TOASTIE」。なかでもおすすめなのが、一番人気の「WNC サンドウィッチ」です。

ポークソテーはあらかじめオレンジソースに漬けおかれた豚肉を使用しているので、ほんのりオレンジの香り。フレッシュなルッコラとシャキシャキ食感のピクルスに加え、チェダーとゴーダのダブルチーズも入っています。そして、なんとオレンジもたっぷり!オレンジの甘酸っぱさによって、さわやかさが加わっていますよ。

「World Neighbors Cafe清澄白河」はデリバリーにも対応。8種類の鉄板ホットサンドが自宅でも楽しめるので、好きな味を探してみてくださいね!

■参考記事:今週末は清澄白河を散策!木場公園近くのおしゃれカフェはホットサンドが絶品(配信日:2019.10.25)



Shop.7

“一皿の料理”を挟んだ絶品サンドイッチを/二階のサンドイッチ(東京都現代美術館)

清澄白河駅より徒歩10分ほど、国内外のコンテンポラリーアートが集まる「東京都現代美術館」。

美術館のメインエントランスをまっすぐ進み、階段を上がったところにあるのが「二階のサンドイッチ」です。その名のとおり、美術館の2階でサンドイッチを提供するカフェ&ラウンジ。利用するのに入館料はかからないので、ふらっと気軽に立ち寄ることもできますよ♪

写真左から「チーズとはちみつを重ねた自家製ローストポークサンドイッチ」680円、「蜂蜜とレモンのジャスミンティー」600円

1番人気のサンドイッチは、「チーズとはちみつを重ねた自家製ローストポークサンドイッチ」。自家製のローストポークに蜂蜜×カマンベールチーズの組み合わせがクセになるサンドイッチです。サンドイッチにはさむ具材は、美術館の地下1階にあるレストラン「100本のスプーン」で、シェフが仕込んでいるという本格派です。

サンドイッチのおともは、バタフライピーティーに自家製の蜂蜜レモンシロップで甘味をプラスしたジャスミンティー「蜂蜜とレモンのジャスミンティー」がおすすめ。青紫色からオレンジ色のグラデーションは、まるで抽象画のよう。

中庭には開放的なテラス席もあり、ちょっとしたピクニック気分が味わえるのもうれしいところ♪ それぞれの思い思いの場所で、おいしいサンドイッチを味わってくださいね!

■参考記事:【最新】関東近郊の人気ミュージアムカフェ&レストラン25選|ゆったり楽しみたい…洗練された空間で、アートを感じるおすすめメニューを堪能(配信日:2023.05.04)



Shop.8

驚くほど豪快!最強の肉コラボバーガー/3000日かけて完成した極上ハンバーガー Field

清澄白河駅より徒歩約10分。オーナーがこだわりぬいたハンバーガーが食べられるグルメバーガーのお店が「3000日かけて完成した極上ハンバーガー Field(フィールド)」です。

名物の「極上肉づくしバーガー」1695円(税別)は、一体どうやって食べるの!?とびっくりするくらいに豪快なハンバーガー!バンズからはお肉が溢れています。粗挽きのパティの上に、ゴロゴロとした挽肉を豪快にかけた、まさに肉尽くしの最強コラボバーガーです。ステーキを崩したような食感の肉肉しいパティと赤ワインと柑橘系で煮込んだ挽肉は、同じお肉でもまったく違った味や食感が楽しめます。

これからの季節は、窓を全開にして風が気持ちいいテラス席で楽しむのがおすすめ。木を基調としたナチュラルな雰囲気の店内は女子会にもぴったりです。

■3000日かけて完成した極上ハンバーガー Field

(さんぜんにちかけてかんせいしたごくじょうはんばーがー ふぃーるど)

住所:東京都江東区三好3-3-17

TEL:03-6458-8300

営業時間:10時〜20時30分※季節により変動あり

定休日:月曜(祝日の場合は翌日)

■参考記事:3000日かけて作った最強の味!清澄白河で見つけた「極上ハンバーガー」(配信日:2019.06.24)



Shop.9

バリスタが教える!おすすめのさわやかコーヒー/ブルーボトルコーヒー 清澄白河フラッグシップカフェ

「カプチーノ」 634円

「ブルーボトルコーヒー」の日本上陸第1号店である「ブルーボトルコーヒー 清澄白河フラッグシップカフェ」。清澄白河が“カフェの街”として有名になるきっかけとなったカフェです。

ミルクの甘さにこだわった「カプチーノ」は、マイルドなカフェラテを好む傾向にある女性に好まれるものを…との思いから考案されたもの。一般的なカプチーノよりも低い“ある温度”で作ることで、ミルクの甘さを最大限に引き出すことを実現したそう。

「コールドブリュー」634円 ※実際の提供グラスとは異なります。

「コールドブリュー」(水出しコーヒー)は、高品質なスペシャルティコーヒーを、熱を加えずゆっくりと水で抽出。コーヒーが持つ豊かな味と香りを最大限に引き出し、その後しっかりとフィルターを通すため、クリアな味わいが特徴です。

水出しコーヒーのイメージを変えた、女性でも楽しめる未知なる魔法の味わい。ぜひご賞味くださいね。

■参考記事:「ブルーボトルコーヒー」のバリスタが教える!この夏おすすめのさわやかコーヒーTOP3(配信日:2019.07.02)



まだまだ続く!

清澄白河でテイクアウトしたいスイーツ&パンは?

>>>次ページへ!>>>

Shop.1

ちいさな森をイメージした芸術的な空間 /le.bois

清澄白河駅から歩くこと約9分、閑静な住宅街のなかに、緑あふれるおしゃれな建物があります。休日は満席になるほどの人気カフェ「le.bois(る・ぽあ)」は、フランス語で“ちいさな森”という意味を持つ店名のとおり、店内は緑に囲まれていて、2階はアートギャラリーになっています。

「CLOCHE LAUNCH」900円

オリジナルメニューの「クロッシュ」はプレスしたクロワッサンに野菜やハムなどをサンドした新感覚グルメ。「CLOCHE LAUNCH」はモッツァレラチーズやロースハム、ピスタチオ、ルッコラ、クレソンをはさみ、バルサミコソースとブラックペッパーが隠し味に。ほかにも「長崎チーズケーキ」や動物性素材不使用の「レモンケーキ」もおすすめです。

植物に囲まれながらオリジナルメニューを食べる、素敵なリラックスタイムを過ごしてみては?

■le.bois(る・ぽあ)

住所:東京都江東区三好3-1-14

TEL:090-6350-1173

営業時間:11〜18時

定休日:月曜

■参考記事:清澄白河に誕生!「le.bois」オリジナルメニューのクロッシュってなに?(配信日:2023.11.13)



Shop.2

おいしくて体にもやさしいヴィーガンジェラート/TUTTO

「TUTTO(とぅっと)」があるのは、清澄白河駅と森下駅のちょうど中間あたり。大きなチョコミントアイスのオブジェが目印です。

こちらはヴィーガンジェラート専門店。上質なアーモンドミルクをベースに、乳製品や卵、白砂糖を使わずに作ったジェラートはおいしく、体にもやさしいのが魅力です。

展開するフレーバーは全17種類。ニューフレーバーの「LIMONE」や「ACAI」をはじめさわやかなミントの香りがたまらない「MINT CHOCOLATE」などが楽しめます。おすすめは2種類の味わえる「ダブルコーン」880円(カップの場合は770円)です。コーンもオリジナルで、米粉を使っているんですよ。

散策途中においしいヴィーガンジェラートをぜひ試してみてくださいね。

■参考記事:清澄白河「TUTTO」で味わう、おいしくて体にもやさしいヴィーガンジェラート(配信日:2023.03.28)



Shop.3

有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題!/container bakery san

清澄白河駅から徒歩3分ほどに位置する「container bakery san(こんてなべーかりーさん)」は、ウッドデッキとコンテナが絶妙に調和した、スタイリッシュなベーカリーです。2021年5月まで清澄白河で「cafe copain(カフェ コパン)」を営んでいた高橋幸子さんを監修に迎え、2022年6月にオープンしました。

「本日のサンドイッチ(B)」750円

お店のおすすめは、千葉県の柴海農園から毎朝届く新鮮な有機野菜をたっぷり使用した、ボリューム満点のサンドイッチ!日によって届く野菜が違うため、毎日違う組み合わせや味付けのサンドイッチが楽しめるんです。さらにトッピングもサバ、パストラミビーフ、ペッパーポーク、ボロニアソーセージ、あぶりチキンから1つ選べます。

サンドイッチのほかにも、卵やバター不使用の体にやさしいパンやスイーツも味わえる「container bakery san」。清澄白河を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてくださいね!

■container bakery san(こんてなべーかりーさん)

住所:東京都江東区平野1-8-4

TEL:03-5875-8114

営業時間:11〜17時

定休日:月曜(祝日は営業)

※営業時間、定休日は変更となる場合があります。事前に公式SNSでお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事:清澄白河のベーカリー「container bakery san」|有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題!(配信日:2022.10.03)



Shop.4

直輸入のトリュフたっぷり!新感覚トリュフパン/TRUFFLE & BREAD

清澄白河駅から徒歩約5分の場所にある「TRUFFLE & BREAD(とりゅふ あんど ぶれっど)」は、フレッシュトリュフの専門商社である「鯉沼商会」が手がけた、こだわりトリュフのパン屋さん。

乳製品と抜群に相性のよいトリュフは、パン生地に練り込まれたバター、牛乳、クリーム、卵などと混ざり合うことで、トリュフならではの風味をより一層感じることができるんです。

「TRUFFLE CROQUE MONSIEUR(トリュフ クロックムッシュ)」1382円

こちらは「TRUFFLE CROQUE MONSIEUR(トリュフ クロックムッシュ)」。ホットサンドウィッチの一種であるクロックムッシュの上に、目の前でトリュフをスライスしてくれます。贅沢な演出に気分が上がるはず!

■TRUFFLE & BREAD(とりゅふ あんど ぶれっど)

住所:東京都江東区三好2-1-6 ゴッドヴィレ101

TEL:070-3222-4562

営業時間:10〜17時 ※売切れ次第終了

定休日:月曜、不定休

■参考記事:清澄白河に「TRUFFLE & BREAD」がオープン!海外直輸入のトリュフをたっぷり使った新感覚のトリュフパン(配信日:2022.06.24)



Shop.5

北海道チーズ専門店のソフトクリーム/北海道ナチュラルチーズ・コンシェルジュ チーズのこえ

清澄白河駅から徒歩約5分、閑静な住宅街の路地裏にある「北海道ナチュラルチーズ・コンシェルジュ チーズのこえ」は、北海道出身のオーナー・今野さんがオープンした、日本で唯一北海道産のチーズのみを扱うナチュラルチーズ専門店です。道内でもなかなか手に入らないレアなものを含め、常時50種近くの商品が並び、そのラインアップは日毎に入れ替わるので、その時期に一番おいしいものが味わえます。

「ソフトクリーム」440円(テイクアウトのみ)

そんなチーズ専門店のあるものが、SNSで話題になっています。それが、「ソフトクリーム」!こちらのお店に来たら欠かせない、もう1つの名物です。

搾りたての牛乳に砂糖のみを加えて作っているので、濃厚なのに後味さっぱり。そのおいしさは口コミで噂が広がり「東京で一番おいしい」との声も!季節を問わず大人気のソフトクリームです。

チーズ目的で訪れるのはもちろん、「ソフトクリームだけのお客様もウェルカム」とのことなので、ぜひ一度足を運んでみてくださいね。

■参考記事:ファン殺到のソフトクリーム! 北海道チーズの専門店「チーズのこえ」に行きたい!(配信日:2018.04.18)



Shop.6

超おいしくて健康的!グルテンフリークッキー/FruOats Factory

グルテンフリークッキー専門店「FruOats Factory(ふるおーつ ふぁくとりー)」は、もともと同じ清澄白河にあるコーヒーショップ「Kraft coffee(くらふと こーひー)」でスイーツを販売していましたが、“もっと健康にいい焼き菓子が食べられないか?”という思いから、スーパーフードとして注目されているオートミールやチアシードのほか、おからやドライフルーツなど、植物由来のシンプルな素材で作られたグルテンフリークッキーの販売をスタート。

「FruOatsクッキー」は、保存料・人工甘味料・香料・小麦粉・バター&卵などは一切使わない“5つの不使用”を実現。なんと3枚食べるだけで1/2日分の食物繊維が摂取できるんです。食物繊維1/2日分とは、バナナ9本分!

毎日食べることを推奨しているので、イチゴの果実感をしっかりと感じられる「ストロベリー ピスタチオ」や、オレンジの皮を混ぜ込んだチョコレートフレーバーの「オレンジ チョコレート」など、飽きずに食べられる5種類のフレーバーを用意しています。

クッキーの販売は、1枚150円、5枚セット750円、14枚セットで2480円と、セットでの購入がお得。ギフトボックスもあるので、おみやげに持っていけば喜ばれること間違いなしですよ。

■FruOats Factory(ふるおーつふぁくとりー)

住所:東京都江東区扇橋1-12-20

営業時間:11〜17時 ※季節によって変更あり

定休日:水曜

■参考記事:1/2日分の食物繊維がとれるクッキーって? グルテンフリークッキー専門店「FruOats Factory」@清澄白河(配信日:2022.07.13)



Shop.7

オープンは週4日!理科室みたいなドリンクスタンド/理科室蒸留所

清澄白河駅から5分ほど歩いたところにある「理科室蒸留所」は、水蒸気蒸留された「ジンジャーソーダ」500円や水出しの「アイスコーヒー」が飲めるドリンクスタンドです。

こちらは「オリジナルの水出しコーヒー装置」。巨大な実験装置に心踊ります。フラスコの中に、ゆっくり 6〜7時間かけてコーヒーを水出し。ボーっと眺めているだけでもワクワクしてきますね。

「伝統的な水出し珈琲ブラック」500円は、苦味渋みのないすっきりとした味わいです。(ドリンクはテイクアウト販売。河のお散歩デートにぜひ立ち寄ってみて欲しい、ワクワクするおすすめスポットです!

■参考記事:清澄白河で発見!週3日しかオープンしない理科室みたいなドリンクスタンド(配信日:2019.06.11)



Shop.8

手みやげにもおすすめ!宝石のような華やかケーキ/EN VEDETTE

清澄白河駅から徒歩約6分、オリーブの植木が目印のスタイリッシュなお店が「EN VEDETTE(あん ぶでっと)」です。店内の色合いはとてもシンプルで、白を基調とした落ち着いた雰囲気。だからこそ、ショーケースに並ぶカラフルなケーキが目を引きます。

パティシエ森大祐さんは、なんと2015年イタリア・ミラノ万博のパティシエ世界大会で、日本代表・個人部門で4位入賞した実力派。

ケーキは常時20種類ほどで、どれも見た目に凝っていて、色合いも美しいモノばかり!季節によって旬のフルーツを使ったスイーツが期間限定で登場します。

店名の「EN VEDETTE」はフランス語で「主役」という意味。その名の通り、特別な日の主役である方々によろこんでもらえる作品であることを目指したケーキの数々です。

そのほか、焼き菓子やゼリー、チョコレートやマカロンなど、品揃えも豊富。いろいろ組み合わせて、ぜひ手みやげにいかがですか?

■参考記事:大人の褒められ手土産!清澄白河で評判の宝石のような華やかケーキ(配信日:2019.06.20)



Shop.9

進化系おいもスイーツが楽しめる♪/oimo lab.

左から「やきいもプリン プレーン」300円、「やきいもプリン プレミアム」400円

清澄白河にあるさつまいも専門店「oimo lab.(おいも らぼ)」。こちらのお店で人気なのは、焼き芋を食べているような感覚になる、ねっとり感が特徴の「やきいもプリン」。

「プレーン」は、ねっとり濃厚なほどよいなめらかさで、自然な焼き芋の味が楽しめます。底にはちょっと苦いカラメルが入っているので、混ぜることで少し大人の味わいに。「プレミアム」は、茨城県鉾田市で農家を営む國井さんのさつまいも「シルクスイート」のみを使用した貴重なプリン。プレーンとは作り方も異なり、さらにねっとり・もっちり食感がUP!

「スイートポテトチーズティー」500円

こちらは「スイートポテトチーズティー」。タピオカに黒糖やさつまいも、生クリームにクリームチーズ、そしてカスピ海ヨーグルトも入っているのが特徴のオリジナルドリンクです。ヨーグルト入りなので、濃厚さもありつつ、さっぱり感も。ほどよい甘さなのでゴクゴク飲めちゃいますよ。

■参考記事:手土産におすすめ!「ヒルナンデス!」で紹介された注目店の絶品“やきいもプリン”(配信日:2019.11.24)



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ&more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。