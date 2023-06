今から約4年前、当時7歳だった息子の一言によって痩せる決心をした男性はその後、暴飲暴食を改め、エクササイズに励んできた。そして男性は、最も重かった体重172キロから約90キロ減量することに成功し、現在は充実した日々を送っているという。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

英東部エセックスに住む2児の父マシュー・リッグズさん(Matthew Riggs、36)は、2019年3月にダイエットを始め、1年10か月で約90キロの減量に成功。現在は引き締まった身体を維持している。

マシューさんの減量のきっかけは2019年3月、当時7歳だった息子に言われた一言だったそうで、こう明かす。

「学校から帰宅したハリソン(Harrison)にこう言われたんだ。『ダッド(お父さん)は死んじゃうの?』とね。」

マシューさんは当時、一日7000キロカロリーの食事をしていたそうで、「仕事に行く途中でマクドナルドの朝食を食べ、その後ドーナツをむさぼり、昼食もテイクアウトで済ませていた。そして帰宅途中に再びドライブスルーでスナックを食べ、夕飯は妻の手作りの食事を食べるんだ。そして夜はラム酒を飲み、またお腹が空いてテイクアウトのスナックを食べていた。それなのにエクササイズは全くせず、毎日これを繰り返していたのさ」と振り返り、このように語った。

「学校では肥満でいじめられていてね。いつもそのことが頭にあった。妻は私の体重を気にして、クリスマスのプレゼントにパーソナルトレーナーとのトレーニングを予約してくれたことがあったけど、結局そのことで妻とけんかになったよ。」

「それがある日のこと、息子に言われた『死』という言葉にハッとしてね。息子はちょうど学校で人間の身体について学んでいて、私に『ダッドは肥満で心臓が爆発するのでは?』と言うんだよ。それを聞いた時は気が動転し、打ちのめされた。何かグッとくるものがあって、自分の部屋に行って鏡に映る自分を見て泣いたよ。」

「あれは私にとって気づきの瞬間だった。そして息子のところに行って、こう約束したんだ。『何事も可能だ』ということを証明するために私はこれからジムに行き、自分の生活を変えるとね。」

15歳からITの仕事をしているというマシューさんは一日中座りっぱなしで働き、ほとんど動くことなく常に食べ続けていたそうで、この一件の翌日である2019年3月29日、初めてジムに行った。それ以来というものエクササイズを毎日続けているそうで、酒をピタリと止め、自炊するようになり、食事の内容に気を遣うようになった。

そして2021年には、イギリスで開催されたビキニ・フィットネス・マッスルモデルのコンテスト「ピュア・エリート」の「トランスフォーメーション部門」で優勝し、「何事も可能」ということを身をもって証明した。これは見事な肉体改造を遂げた人に贈られる賞で、ハリソン君は「この賞を獲得したのは僕の一言があったから」と喜んでいるという。

さらにマシューさんはジムに通い続ける傍ら、ハリソン君とサッカーをしたり、娘とローラースケートをしたり、妻の家事を手伝うなどより積極的になり、家族の絆も深まったそうだ。

そんなマシューさんの食事は、朝は80グラムのオートミールとホエイプロテイン、昼はチキン200グラム、野菜80グラム、米180グラム、パイナップル300グラムなど細部まで計算されており、これによりメリハリのある身体を維持しているという。

また現在は、メンタルヘルスの問題を抱えている人をサポートする活動も行っているそうで、マシューさんは「自分も肥満で心の問題を抱えていた。でも息子が私の命を救ったんだ!」と笑顔を見せ、「決して諦めずに継続すれば、変化は必ず訪れる」と続けた。

ちなみにマシューさんの現在の体重は約82.6キロ(13ストーン)で、妻のジェニファーさん(Jennifer)も2019年に101キロあった体重を約70キロまで落とし、夫妻はより健康的な生活を楽しんでいるという。

劇的な変化を遂げたマシューさんには、「インスパイアされる」「まるで別人」「これはすごい」「息子さんも誇らしいだろうね」「モデルのような大変身!」「イケメン!」「私もあなたのようになりたい」「努力が身体に現れている!」といったコメントが寄せられている。

画像は『Matthew Riggs 2021年8月31日付Instagram「Transformation Tuesday people.」、2022年8月14日付Instagram「Little by little day by day we make progress.」、2020年11月18日付Instagram「Few more transformation Tuesday pics.」、2021年12月26日付Instagram「When this photo pops up」、2023年3月22日付Instagram「Transformation Tuesday here」、2021年5月21日付Instagram「Face to face Friday.」、2022年7月22日付Instagram「Feels good to be back training at 90%」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)