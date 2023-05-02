¡Ö¸ø¼°¤¬Àú¤ë¤Ê¡×DeNA»³ºê¹¯¹¸¡¢µåÃÄ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¸ø³«¶ì¸À¤Ç¥Õ¥¡¥óÇÈÌæ¡¡ËÜ¿Í¡Öº£ÆüµåÃÄ¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×
¥×¥íÌîµå¡¦²£ÉÍDeNA¤Î»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤¬2023Ç¯5·î1Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢ÂçÊª½õ¤Ã¿Í¡¦¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Î¡ÖÅá¥Ý¡¼¥º¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸ø¼°¤¬Àú¤ë¤Ê¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç20Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡£3Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç1·³½éÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤ä¤êÊý¤¢¤ë¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢DeNA¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬1Æü¤Ë¡ÖÃ¥»°¿¶(°ìÉô)¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø#SWORD¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤ëÅá¤ò¼Ð¤á¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÖÅá¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¥Ð¥¦¥¢¡¼Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤¿¤éSWORD¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·»³ºêÅê¼ê¤Ï¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡Ö¸ø¼°¤¬Àú¤ë¤Ê¡£¤¢¤Û¤Á¤ó¡£¥Î¡¼¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤ä¤êÊý¤¢¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
»³ºêÅê¼ê¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤·¡¢¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¡Ö¥ï¥¤¤ÏÉáÄÌ¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤ä¤¬¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖµåÃÄ¤Î¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÎÎ©¾ì¤â¤¢¤ë¤«¤éTwitter¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆâÉô¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¸À¤¦¤Ê¤éTwitter¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎ¢¤ÇµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»³ºêÅê¼ê¤Ï2Æü¤ËºÆ¤Ó¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡£º£ÆüµåÃÄ¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£