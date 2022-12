テスラがシンガポールに開設したサービスセンター(資料写真、2022年7月16日、写真:ロイター/アフロ)



(湯之上 隆:技術経営コンサルタント、微細加工研究所所長)

半導体のバカの壁に直面しているクルマメーカー

2022年11月4日に、本コラムに寄稿した記事『クルマ産業は半導体の「バカの壁」を超えられるか?』(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72522)の中で、トヨタ自動車をはじめとする多くのクルマメーカーが「半導体のバカの壁」に直面していることを論じた。

そして、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の「CASE」と呼ばれる100年に一度の大変革期を迎えているクルマ産業においては、半導体のバカの壁を乗り越えられないクルマメーカーは淘汰されることを警告した。

ところが、この半導体のバカの壁を乗り越えたクルマメーカーが出現した。それは、電気自動車(EV)で先行している米テスラ(Tesla)である。

2003年7月1日に設立されたテスラは、起業家で、宇宙ロケットの会社、スペースXのCEOであるイーロン・マスク氏が何度も倒産に危機に陥りながら艱難辛苦を乗り越え、2020年には株式時価総額でトヨタ自動車を軽く抜き去り、2021年には93.6万台のEVを販売して断トツのトップに立った(図1)。

図1 2021年のクルマメーカー別のEV販売台数トップ20

出所:



2021年のEV販売台数ランキングのトップ20の顔ぶれを見てみると、中国、欧州、韓国メーカーが上位を占めており、日本メーカーではトヨタ自動車の16位(11.6万台)が最高位である。ホンダ、日産自動車、三菱自動車などはランクされておらず、日本のクルマメーカーは大丈夫なのかと不安になる。

そして、EVだけでなく自動運転車でもテスラがトップに立つことが確実視されるニュースを目にした。テスラが完全自動運転車用に、TSMCの最先端プロセス4nm/5nm(nm:ナノメートル=10億分の1メートル)で生産する(恐らく人工知能AI用の)半導体を大量に発注したことが明らかになったからだ(NOTEBOOK CHECK、2022年11月22日、“Tesla becomes TSMC's first EV client for 4nm chips with 3x faster self-driving calculations”)。

このニュースによれば、テスラは、TSMCのトップ7のカスタマーとなり、EVメーカーとしては最大の顧客になったという。テスラは完全自動運転車用のAI半導体を自社設計しており、それをTSMCの最先端プロセスで大量生産させることに成功したと思われる。もはや、CASEの時代にテスラに敵う相手はいないかもしれない。

対抗できる相手がいるとしたら、iPhoneを販売しながら自動運転EVを開発しているアップルだけであり、トヨタ自動車をはじめとする日本のクルマメーカーは、まるで歯が立たないだろう。以下ではその根拠を論じたい。

自動運転車とは何か?

図2に、自動運転のレベルを示す。現在、日本で販売されている自動運転車の多くは、衝突防止装置付きや高速道路での車線を維持する機能付きの「レベル2」程度だろう。2021年にホンダが「レベル3」機能を搭載した新型レジェンドをリリースしたが、価格が1000万円を超える上に、100台の法人リース限定販売だったため、全く普及していない。

図2 自動運転のレベル

出所:内閣府、国交省などの資料を基に筆者作成



では、「レベル4」や「レベル5」の完全自動運転車とは、どのようなクルマだろうか?

図3に、完全自動運転車に搭載される半導体を書いてみた。まさに、完全自動運転車は半導体の塊になる。ミリ波&赤外線レーダー(LiDER)の信号を処理するアナログ半導体、カメラモジュールの核になる画像センサー10個以上、数100個のマイコン、5G通信用半導体、超高速DRAMと大容量のNAND、EVのモーター駆動用のパワー半導体、そして大量のデータを瞬時に判断する高性能AI半導体、などである。

図3 自動運転車に搭載される各種の半導体



そして、完全自動運転車は、次のように走ることになると考えられる(図4)。

図4 完全自動運転のシステムの概念



(1)十分にトレーニングされたAI半導体を搭載したクルマが販売される。

(2)クルマのスイッチ(いまやイグニションキーではない)を入れた瞬間に、AI半導体が起動し、5G通信半導体がGPSやホストコンピュータとつながる。

(3)GPSからは数センチメートルの精度の位置情報を入手し、ホストコンピュータからは最新の自動運転システム(OS)と最新の地図情報がアップデートされる。

(4)各クルマが自動走行しながら、各クルマのAI半導体が学習(ラーニング)を続ける。

(5)例えば、1万台の完全自動運転車が走っていると仮定すると、ホストコンピュータに1万台のAI半導体のラーニング結果が集約される。

(6)ホストコンピュータでは、1万台分のラーニング結果を基に、自動運転システムをより良いものにアップデートし、その最新のOSを1万台のクルマにフィードバックする。

つまり、完全自動運転車とは、走行中は常にAI半導体がラーニングを続け、1万台のラーニング結果を集約した最新OSにアップデートしながら、より安全な自動運転車に進化していく。このように考えると、たった100台限定のホンダの新型レジェンドでは完全自動運転は不可能である。

最先端の微細加工技術で生産されたAI半導体が必要不可欠

完全自動運転車にはさまざまな半導体が大量に必要である。その中でも特に、最先端の微細加工技術で生産された超高性能なAI半導体が必要不可欠であり、それを入手したものが完全自動運転車を制覇すると筆者は確信していた。

そして、これらについて、2020年2月12日にトヨタ自動車の本社で講演している。しかし、残念ながら、トヨタ自動車には「半導体のバカの壁」が存在しており、筆者の思いは届かなかったようだ。

「このままだと日本のクルマメーカーはヤバいなあ」と思っていた矢先に飛び込んできたのが、冒頭で紹介したテスラのニュースである。

では、テスラが完全自動運転車用にTSMCの最先端プロセス4nm/5nmの半導体を大量発注したこと、テスラがTSMCのトップ7のカスタマーになったこと、これらがどれほどのインパクトがあることかを以下で説明したい。

TSMCのテクノロジー・ノード

世界の最先端の微細化を独走するTSMCのテクノロジー・ノードの様子を図5に示す。TSMCの計画では、今年2022年後半に3nmが立ち上がるはずだったが苦戦している。したがって、TSMCが量産できる最先端の微細加工技術は、5nmファミリーの「N5」「N5P」「N4P」ということになる。つまり、TSMCの4nmとは、5nmの改良版である。

図5 TSMCの最先端テクノロジー・ノードのロードマップ

出所:WikiChip Fuse,“”, September 4, 2022



だから、「テスラがTSMCに4nm/5nmの半導体を大量発注した」ということは、本当にTSMCがテスラ向けに最先端の生産キャパシティを使うことを意味する。しかも、クルマメーカーとしては初めてのことであるという。

これだけでも驚くことであるが、テスラがTSMCのカスタマーのトップ7になるということにも仰天した。図6に、TSMCの売上高に占める企業別シェアトップ7を示す。ここで、2019〜2021年は実績値であるが、2022年はデータが無いので2021年と同じと仮定し、トップ7入りすることになるテスラがどのようなシェアになるかを予測して書いてみた。

図6 TSMCの売上高に占める企業別シェア(2022年は勝手な予測)

出所:2019〜2021年のデータは「」(2021年3月21日、元データの出所はThe Information Network)、2022年はデータが無いのでテスラ以外は2021年と同じと仮定した



1位はiPhone用プロセッサを委託しているアップル(25.4%)、2位はプロセッサを委託しているAMD(9.2%)、3位はスマートフォン用プロセッサを委託しているMediaTek(8.2%)、以下、4位Broadcom(8.1%)、5位Qualcomm(7.6%)、6位Intel(7.2%)、7位NVIDIA(5.8%)となっている。

ここで、ファーウエイ傘下のHi-Siliconは2019年に15%を占めていて、アップルに次ぐ2位だったが、2020年以降、米国の制裁によりTSMCがHi-Silicon向けの生産と輸出を止めたため、2021年以降は「0%」になっている。

TSMCにおけるテスラのポジション

さて、焦点のテスラであるが、トップ7になるということは、2021年に7位だったNVIDIA(5.8%)より上にいくことになる。となると、テスラがTSMCの売上高の6%ぐらいを占めてもおかしくない。しかも、4nm/5nmの最先端プロセスだけで7位にランクされると思われる。

実は、TSMCの売上高の25.4%を占めているアップルは、TSMCの最先端プロセスの80〜90%を独占している。本当は、2位のAMD、3位のMediaTek、5位のQualcomm、7位のNVIDIAなどは、TSMCの最先端の4nm/5nmで生産してほしいと思っているのに、アップルが独占しているため、その希望が叶えられていないという厳しい実態がある。

にもかかわらず、AMD、MediaTek、Qualcomm、NVIDIAなどを押しのけて、テスラがTSMCの最先端プロセスのキャパシティを分捕ったのである。これは本当に驚くべき事態である(よくアップルが許したなという思いもある)。

加えて、TSMCにおける売上高では、クルマメーカーとしてはテスラがぶっちぎりになることを図7に示す。

図7 TSMCの売上高5兆円に占める割合(2020年)

出所:日経新聞(2021年4月16日)のデータに筆者が加筆



これは2020年のTSMCの売上高約5兆円に占める各社の割合を示したものであるが、1位のアップルが約25%(1.3兆円)であるのに対して、車載半導体は全ての合計でたった4%(2000億円)しかなかった。この4%の中に100社以上のクルマメーカーがひしめき合っている(トヨタ自動車もそのゴマ粒のような1社に過ぎない)。

ところが、テスラはこの図7で言うと、売上高シェア5%強の3位グループに入ってくるのである。テスラは、TSMCの最先端の4nm/5nmでAI半導体を量産させ、それを使って完全自動運転車を大量生産するに違いない。となると、TSMCの売上高の4%に埋もれている既存のクルマメーカーは、テスラにまったく歯が立たないだろう。

テスラに対抗できるのはアップルだけ

TSMCの最先端プロセスで生産されたAI半導体については、テスラ以外のクルマメーカーが手に入れることは困難である。

しかし、1社だけ、それを入手できる企業がある。その企業とは、毎年2.3億個もiPhone用の最先端プロセッサをTSMCに生産委託しているアップルだ。

アップルは2014年に、自動運転EVの開発を行う「プロジェクト・タイタン」を立ち上げ、そのプロジェクトは今年(2022年)に8年目に入った。そして、昨年頃から、自動運転EV「アップルカー」をどこが生産するかが話題となっている。iPhoneと同様にアップルが設計して、ホンハイが生産するという噂もあるが、事の真偽はまだ分からない。

そしてアップルは間違いなく、TSMCの最先端プロセスで完全自動運転用のAI半導体をつくらせることができる。何しろ、アップルはTSMCの売上高の25%超を占める最大のカスタマーだからだ。

となると、完全自動運転車の覇権争いは、テスラとアップルの争いに絞られたと言えるかもしれない。この両者は、どちらもTSMCの最先端キャパシティを確保しているからだ。このどちらが勝利するのか、今は分からない。しかし少なくとも、トヨタ自動車のように半導体のバカの壁を超えられないクルマメーカーは、完全自動運転車の競争の土俵にすら上がることができないと思われる。

筆者:湯之上 隆