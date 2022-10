今月8日、地下駐車場で駐車スペースを探していた女性が誤って自動車用エレベーターへ車ごと突っ込んでしまい、10メートル下に転落する事故が発生した。車は逆さまの状態で落下したが、運転手の女性は自力で車の中から這い出し、自ら救助を要請したという。『LADbible』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

独バーデン=ヴュルテンベルク州シュトゥットガルトで今月8日、地下駐車場を訪れた38歳の女性が駐車スペースを探していた。運転しながら周囲を見渡していた女性は、どういうわけか自動車用エレベーターを駐車スペースと見間違えてしまった。女性は迷うことなく車を走らせたが、当時このスペースには車を乗せるためのかごが到着していない状態だった。これに気付かなかった女性はそのまま突っ込み、エレベーターシャフトの中を35フィート(約10メートル)下まで車ごと転落してしまったのだ。

公開されている事故現場を捉えた写真には、下にあったかごの天井部分に上下反転した状態の車が写っている。この状況を見れば運転していた女性は大ケガをしただろうと想像できるが、女性は奇跡的に動くことができ、自力で車から這い出すと自ら消防隊に連絡して救助を要請した。

現場に到着した救助隊は10メートル下に降りて女性を担架に乗せて固定すると、その場で応急処置を施した。その後、女性は担架ごと吊り上げられて元の階に戻ってくることができ、すぐに病院へ運ばれた。女性のケガの詳細は明かされていないが、女性本人が「体はもう大丈夫です」と語っている。なお車の回収には専門業者が呼ばれ、この自動車用エレベーターは事故防止のため木材で塞がれて現在は利用停止になっているという。

今回の事故について、女性は「どうしてこんなことが起きたのか全く分かりませんよ」と述べ、勘違いしてしまった原因に心当たりがないと話している。事故当時、エレベーターのドアは閉まっていたが、女性はかなりの勢いで突っ込んだためにドアが開いてしまったようだ。

このニュースを見た人からは、「この人の免許証ははく奪した方が良いかも」「どうやって駐車スペースと間違えたんだろう」「レベルの違う間違え方だな」など疑問の声が相次いだ。

また女性が運転していた車は、運転アシストや音声認識で操作を行うなどの機能が搭載されたスマートカーだったと報道されており、「全然スマートな車じゃないね」「スマートカーを運転する人がスマートってわけじゃないからね」など皮肉を込めたコメントも多数寄せられていた。

