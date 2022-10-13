¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¡¢Ì¤À®Ç¯°ü¹ÔÇ§¤á¼«¼ó¡¡¼ÕºáÇÛ¿®¤ÇÊó¹ð¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¥²¡¼¥à¡ØIdentityV Âè¸Þ¿Í³Ê¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¡¦Æ¨¤µ¤º¤ÎÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢Ë½Ïª·ÏYouTuber¡¦¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç»¯¤µ¤ì¤¿Ì¤À®Ç¯°ü¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¼«¼ó¤·¤¿¤ÈYouTube¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤«¤¿¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2022Ç¯9·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢¡Ö15ºÐ¡×¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÈÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈË½Ïª¤·¡¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
²¿ÅÙ¤«ÂÎ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹½÷À¤Ï¡¢Åö»þ14ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤«¤é·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ì¤Í¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤ËÊá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖYouTuber¤¬100¡ó°¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¡¢¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÏÀÐ¶¶¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌÏÃ¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤ÎÊý¡ÊÊÔÃí¡§½÷À¡Ë¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï9·î14Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¸½ºß·Ù»¡¤äÊÛ¸î»Î¡¢Áê¼ê¤ÈÁê¼ê¤Î¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý½þ¤¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê½ª¤¨¤¢¤È¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1¤«·î¤Û¤É³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï10·î10Æü¡¢YouTube¤Ç¡Ö¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¿¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³èÆ°¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¼«¿È¤Î¹Ô°Ù¤ò»¯¤·¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹¥°Õ¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤«¤é·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌäÂê¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«¼ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Å¤Í½Å¤Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¸ÀÍÕ¤ä¶à¿µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï12Æü¡¢ºÆ¤ÓYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ØÂè¸Þ¿Í³Ê¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£³èÆ°¼«½Í¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤¹¤ëÈãÈ½¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ìÇ¯¼«½Í¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤È¤¤¤¦¤«»ëÄ°¼Ô¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ª¤ì¤Ïºá¤ò½þ¤¨¤¿¤«¡¢ÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¤Ã¤È¸å²ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÊ¹¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡Ø¤Þ¤¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«¼ó¤Ç¼¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
12Æü¤ÎÇÛ¿®¤Î³µÍ×Íó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¸ÀÍÕ¤ä¶à¿µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡¡¼«¼ó¤Ç¤½¤ì¤ò¼¨¤·¤¿¡¡²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸Å»²¤ä¥¹¥Ñ¥Á¥ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎ®¤ì¡¡¥¢¥ó¥Á¤ÈÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤¤Ëº£¤³¤½Èô¤Ó¹þ¤â¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£