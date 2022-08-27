¡ÚAmazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¡Û¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë8ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤¬ºÇÂç54¡ó¥ª¥Õ¤Ë
8·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§00¡Á8·î29Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó&Æé¤Î8ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ä¡¢OXO¡Ê¥ª¥¯¥½¡¼¡Ë¤Î¥µ¥é¥À¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ËÂç³èÌö¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î8ÅÀ¥»¥Ã¥È
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó22cm¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó26cm¡¢¥½¡¼¥¹¥Ñ¥ó16cm¡¢¥½¡¼¥¹¥Ñ¥ó20cm¡¢¥¬¥é¥¹¤Ö¤¿16cm¡¢¥¬¥é¥¹¤Ö¤¿20cm¡¢ÀìÍÑ¼è¤Ã¼ê¡ß2ËÜ¤Î8ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£5ÁØ¤Î¥Á¥¿¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤Î¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¡¢¼è¤Ã¼ê¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
18,480±ß ¢ª 11,942±ß¡Ê35%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê08·î27Æü¸½ºß¡Ë
¡Ö¥µ¡¼¥â¥¹¡ÊTHERMOS¡Ë¡×¤Î1LÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¥È¥ë
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ËâË¡¤Ó¤ó¹½Â¤¤Ç¹â¤¤ÊÝÎäÎÏ¡ÊÊÝÎäÀìÍÑ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Æ°»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄÌ³Ø¤ä±óÂ¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ü¥È¥ë¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¡¢°û¤ß¸ý¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤â°ìµ¤¤Ë°û¤á¤ë¿·¹½Â¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2,952±ß ¢ª 2,647±ß¡Ê10%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê08·î27Æü¸½ºß¡Ë
·Ú¤¯¤Æ³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯Î¾ÌÌ»È¤¨¤ë¡£Âç¿Íµ¤¤Î¤Þ¤ÊÈÄ
ÎÁÍýÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¡£±ïÂ¦¤Î¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Õ¤Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤ËÎ¾ÌÌ¤¬»È¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äÂçº¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤â¤³¤ì1Ëç¤Ç¤Ç¤¤ë¤¹¤ê¤ª¤í¤·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Ìó600g¤È·Ú¤¯¡¢33.5¡ß23.5¡ß0.9cm¤Ç¿©Àöµ¡¤Ë¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¿©Àöµ¡¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
2,980±ß ¢ª 1,380±ß¡Ê54%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê08·î27Æü¸½ºß¡Ë
ÊÒ¼ê¤Ç¥Î¥Ö¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£´ÊÃ±¤ËÌîºÚ¤Î¿åÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥é¥À¥¹¥Ô¥Ê¡¼
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë¤â½Ð¤»¤ë¥µ¥é¥À¥¹¥Ô¥Ê¡¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿åÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤âÍí¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¥µ¥é¥À¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÄìÌÌ¤Ï³ê¤ê»ß¤áÉÕ¤¤Ç²óÅ¾»þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄê¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë²óÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Õ¥¿¤Ï¾å¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ÎÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£Æâ¥Õ¥¿¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¾ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡¦Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê¤Ç»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÈÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡É
¡¦¡ÚAmazon¤ÇÇã¤¨¤ë¡Û7·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÇä¤ì¤¿¤â¤Î
¡¦¡Ú2022¡ÛAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊÆÃ½¸
¡¦¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¡ÛAmazon¤ÇÇã¤¨¤ë¡¢¿Íµ¤¤ÎAnkerÀ½ÉÊÆÃ½¸
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï2022Ç¯8·î27Æü9»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£