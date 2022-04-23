ºå¿À¤Ï°Å¹õ»þÂå¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡ÄÆó·³¤â¥Î¡¼¥Î¡¼µÊ¤·8Ï¢ÇÔ¢ª¥¦¥¨¥¹¥¿¥óºÇ²¼°Ì¤ÎÎò»ËÅªÄãÌÂ
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤âÉé¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÂçÄãÌÂ¤Îºå¿À¤Ë¸åÇ¤´ÆÆÄ¿Í»ö¤ÈÊÂ¤Ö½ÅÂç°Æ·ï¡ª ÍÞ¤¨´äºêÍ¥&¥¨¡¼¥¹À¾Í¦µ±¤¬FAÎ®½Ð´íµ¡
¡¡ºå¿ÀÆó·³¤Ï22Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òµÊ¤·¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ8Ï¢ÇÔ¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¡¢19»î¹ç¤Ç5¾¡14ÇÔ¡¢¾¡Î¨.263¤Î¼Ú¶â9¡£º£·î13Æü¡¢Æ£Ï²¤é3Áª¼ê¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢Ä´À°ÁÈ¤âÂ¿¤¯¡¢Æ±Æü¤ÏÌî¼ê9¿Í¤À¤±¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¦¤Á5¿Í¤¬Êá¼ê¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âÉé¤±¤¹¤®¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºòµ¨¤ÈÆ±¤¸Ç¯´Ö106»î¹ç¤òÀï¤¨¤Ð¡¢28¾¡78ÇÔ¤Ç¾¡Î¨.264¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤ÎºÇÂ¿ÇÔÀïµÏ¿¡Ê2021Ç¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦71ÇÔ¡Ë¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Ê19Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦78ÇÔ¡Ë¤ÎÆ±µÏ¿¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¾¡Î¨¤â05Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÄã¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿09Ç¯¤Î¹Åç¡Ê.297¡Ë¤µ¤¨²¼²ó¤ë¡£°ì·³¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë6-0¤Ç¾¡Íø¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò12¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡¢24»î¹ç¤ÇÂçÎÌ15¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»´¾õ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤À¥Þ¥·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æó·³¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¢£Æó·³V¤Ç¤â¡Ä
¡¡ºå¿À¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°Å¹õ»þÂå¤ËµÕÌá¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Îºå¿À¤Ï¡¢°ì·³¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤Î2°Ì¡£Æó·³¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÂç°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÆó·³¤¬¹¥Ä´¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢ºå¿ÀOB¡£
¡ÖÆó·³¤¬¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¡¢°éÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï1¡Á3Ç¯¸å¤Ë°ì·³¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡£Åµ·¿Îã¤Ï16¡Á18Ç¯¤Ë3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¹Åç¡£Æó·³¤Ï13¡Á15Ç¯¤ËµðÂçÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2¶¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æó·³¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤µåÃÄ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È°®¤ê¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤¬°ì·³¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¸Î¾ã¼Ô¤äÆó·³¥º¥ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°ì·³¤âÄãÌÂ´ü¤¬Â³¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡ãÆó·³¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë°ì·³¤¬Í¥¾¡¡ä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤â¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿17Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢18Ç¯¹Åç¡¢19Ç¯µð¿Í¡¢20Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¡¢Æó·³¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ì¡¢Æó·³¤È¤â¤ËºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢1996Ç¯¤ÎÍ¥¾¡°Ê¹ß¡¢Ä¹´üÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¡¢20Ç¯¤ËÆó·³¤¬¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì·³¤Ïºòµ¨¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÁ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ºå¿À¤Ïº£µ¨¡¢Æó·³¤ÎÍ¥¾¡¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ì·³¤Ç¤Ïºòµ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾®Ìî»û¡¢¹¥¼é¤Î¾®È¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¤ÎÅòÀõ¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢19Ç¯¥É¥é1¤ÎÀ¾½ã¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÍÛÀî¡¢ÈÄ»³¤é°ì·³È¾¤ÎÃæ·øÁª¼ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å¡¢±óÆ£¤â¤Þ¤À°ì·³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¹ÌÚ¡¢Á°Àî¤Ï¹âÂ´¿·¿Í¡£¤½¤â¤½¤â°éÀ®¥Ù¥¿¤ÎµåÃÄ¤À¤±¤Ë¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎOB¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïº£µ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â¥ä¥Ð¤½¤¦¤À¡£