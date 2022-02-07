¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ÏÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡©¡¡TBSÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÄûÀµ¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤·¤¿¡×...¸À¤¤´¹¤¨¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
TBS·Ï¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤ÈÄûÀµ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤ßÄ´Ì£ÎÁ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁÌµÅº²Ã¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤Ï¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤ËÄûÀµ
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ñ¥ó²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¤ÍýÍ³¤ò¥¯¥¤¥º¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿¡£2022Ç¯2·î7Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿1¥·¡¼¥ó¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤È¼«¿È¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢10Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Î¸å¡¢¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ìÉô¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄûÀµ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤«¤ó¤Î¤«¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯½ñ¤¹þ¤ß¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ïµç¶þ¤À¤Ê¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¸þ¤¤â°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¶¨²ñ¤äÌ£¤ÎÁÇ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËNHK¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀ½ÉÊÌ¾¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÌ¾¾Î¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬²Ê³ØÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿5¤Ä¤Î´ðËÜÅª¤ÊÌ£¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤µ¤È¤¦¤¤Ó¤Ê¤É¤ò¸µ¤ËÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÈ¯¹Ú¤Çºî¤ëÀ½Ë¡¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁÌµÅº²Ã¡×¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤³¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ì¾¾Î¤Ï°ìÈÌ¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶È³¦¤Ïº£¸å¤Î»ÈÍÑ¤Ë´üÂÔ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢TBS¤ÎÊüÁ÷¤ÇÄûÀµ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¶¨²ñ¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤Ï2·î7Æü¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àµ³Î¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É½¸½¤òÄ¾¤¹¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´Ç§¼±²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬°ìÈÌ¤Ë¤Þ¤ÀÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¡£
Ì£¤ÎÁÇ¤Ê¤É¤Î²ÈÄíÍÑÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò´Þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÊ¸¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²£¤Ð¤¤¤äÈù¸º¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
TBS¤â²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ï7Æü¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¼èºà¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌ±ÊüÏ¢¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹µ¤¨¤è¤¦¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤è¤¦¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë