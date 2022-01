人はあらゆるものに対して突然アレルギー反応を示すことがあるが、イギリス在住の少年はこのほどVRヘッドセットを装着して数時間遊んだ翌日にアレルギー症状が起きた。目が開けられないほど腫れ上がった少年は病院に駆け込んだところ、遅延型アレルギーの可能性が高いと診断されたという。『The Sun』『The Mirror』などが伝えている。

英サリー州チャーツィーに暮らすルイス・グレイ君(Lewis Gray、13)は、クリスマスプレゼントでもらったVR(バーチャルリアリティ)ヘッドセットを使って遊んでいたところ、アレルギー反応を起こし病院に運ばれた。

昨年12月25日、祖父母からMeta社(旧称Facebook)の「Oculus Quest 2(オキュラス クエスト 2)」をプレゼントされたルイス君は、嬉しさのあまり何時間も遊び続けたという。

母親のカースティさん(Kirsty、33)はその時の様子をこう振り返った。

「クリスマス当日、Oculus Quest 2を受け取ったルイスはとても興奮して、すぐに装着して何時間も遊んでいました。翌日、目の周りや額が赤くなって少し腫れていたのでアレルギー薬を飲ませました。でも27日にはもっとひどくなって目が開けられないほど腫れていて。父親のクリストファー(Christopher、39)が急いでセント・ピーターズ病院(St Peter’s Hospital)の救急治療センターに連れて行ったんです。」

「医師に診てもらうと、ヘッドセットによる遅延性のアレルギー反応の可能性があるとのことでした。何が起きているのか分からなくて、喉まで腫れたりしないか心配でした。とにかくアナフィラキシーが起きないかとても心配で…医師からは目に炎症が起きたり、腫れがひどくなったらすぐに戻ってくるようにと言われました。」

その後、カースティさんが「Oculus Quest 2」について調べたところ、昨年7月に一時的にリコールされていたことが判明した。

2020年12月以降、この製品を使用した後に発疹、腫れ、火傷、かゆみ、じんましんなど顔の皮膚刺激の報告が5,716件あり、また医師の診察を必要とする消費者の報告も約45件寄せられたという。それを受けMeta社が調査したところ、接顔パーツに含まれる微量の化学物質が皮膚を刺激する可能性があることが分かったそうだ。しかしそれは通常の製造過程で存在する物質で、基準値を下回っていた。それでも同社は皮膚への刺激を減らすべく購入者に肌を保護するためのシリコンカバーを無料で提供することを決定し、2021年8月24日以降に発売された製品にはシリコンカバーを同梱することにした。

ルイス君が使用した「Oculus Quest 2」にもシリコンカバーは同梱されていたが、カースティさんは次のように述べている。

「説明書を読んで、ヘッドセットに化学物質が含まれていることは理解しました。てんかんや13歳以下の子供には適していないという注意書きはありましたが、皮膚に刺激を与えることについては何も書かれていませんでした。もし問題があるなら、なぜ同じものを作っているのでしょうか。なぜ最初からカバーを付けていないのでしょうか。これは多くの子供たちが欲しがっているもので、リスクについての警告は必要だと思います。幸いにもルイスは無事でしたが、アナフィラキシーを起こしやすい人にとっては命取りになるかもしれないのに…。この件についてOculusに連絡したところ、ヘッドセットを使うのを止めるよう言われました。今後どうするかについては追って連絡するとのことです。」

なおこのニュースについて、世間からは以下のようなコメントがあがっている。

「何時間も遊んでいたんでしょう? それならシリコンカバーをつけなくちゃ。そのための付属品なんだから。」

「親が仮に注意書きを読んでいたとしても、我が子がアレルギーを起こすとは考えなかったのだろう。」

「私の息子にもクリスマスプレゼントとして購入しましたが、本当に素晴らしい製品です。なぜ彼女がシリコンカバーが必要ないと思ったのか私には分かりません。これなしではかなり不快になると思います。」

「説明書には製品の使用により皮膚が荒れる可能性があると書かれている。よく読むべき。」

「子供も祖父母もかわいそうに。ひどい思いをしていることでしょう。」

