Ž¢¤Î¤ÓÂÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÒŽ£¤¬ÍË¾¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥ï¥±
»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¡×¤ÎÀ¸¤Êý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤°¤¦¤¿¤é¤Ç¥À¥á¤Ê»Ò¤ÎÅµ·¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ÉÙ»³Âç³Ø¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦²£»³ÂÙ¹Ô»á¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¼Â¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¾å¼ê¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤«¤é17Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£»³»á¤Î¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥ÈÈÇ¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤«¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¡×¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤¦¤Þ¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤ë
Ì¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï0ÅÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¯¥é¥¹¤Ç¤âºÇ²¼°Ì¡¢±¿Æ°¤âÂç¤Î¶ì¼ê¤È¤¤¤¦ºã¤¨¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ä¥¹¥ÍÉ×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Þ¥Þ¤äÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¼¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥À¥á¤Î¤ÓÂÀ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤È¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¾å¼ê¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ç²èÈÇ¤Ê¤É¤ÎÂçÄ¹ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÏÍ§¤À¤Á¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤Ï³Î¤«¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥É¥¸¤Ç¤Î¤í¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢½¸ÃÄ¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ä¥¹¥ÍÉ×¤â¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤òÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Í·¤Ö¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾Íè¤ÏÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¦¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤òÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¼Í»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤¹¡£¤Î¤ÓÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¼ºÇÔ¤ÎÏ¢Â³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃå¼Â¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥¸¤Ç¤Î¤í¤Þ¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼Á¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤â¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¹àÌÜ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤Æ·ëº§¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤¬Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¤À¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¡¢À¸Íè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç½á³êÌý¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤«¤¼¡¡¤¦¤Ä¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ê2¡Ë¡Ò¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ó¡Ù¾®³Ø´Û¡Ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡Ö¥«¥¼¤ò¤¦¤Ä¤¹µ¡³£¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÎÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï½ÅÅÙ¤ÎÉ÷¼Ù¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ä¥¹¥ÍÉ×¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤¦¤Ä¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥ÍÉ×¤Î¥Ñ¥Ñ¤¬¥¹¥ÍÉ×¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤¬µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤âÉ÷¼Ù¤ò¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬²¿ÅÙ¤â³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤Æ¤ÎºÍÇ½¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿´Äì¤«¤éÁþ¤ó¤À¤ê¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Á³¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç°¦¾ð¤òÃí¤°
¤Þ¤¿¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤ä¿¢Êª¡¢Îµ¤Ê¤É¤Î²Í¶õ¤ÎÆ°Êª¤âÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÂæÉ÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Á³¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ê6¡Ë¡Ò¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¡ÖÂæÉ÷¤Î¥Õ¡¼»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÂæÉ÷¤ÎÍñ¤ò¼«Ê¬¤Ç²¹¤á¤Æ¤«¤¨¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤Æ¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤À¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷¤Ë¥Õ¡¼»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¥Õ¡¼»Ò¤â¤Î¤ÓÂÀ¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤òÊé¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿ÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Õ¡¼»Ò¤Ï²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÂç·¿ÂæÉ÷¤ËÂÐ·è¤òÄ©¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂç·¿ÂæÉ÷¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«¿È¤â¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¡¼»Ò¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¡¼»Ò¤¬ÂæÉ÷¾åÎ¦¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¿Í´Ö¤ÎÅ¨¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëÂæÉ÷¤Ë¤µ¤¨¤â¡¢Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯Í¥¤·¤µ¤òÃí¤¤¤À¤Î¤ÓÂÀ¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ëÂæÉ÷¤Ë¤Þ¤Ç½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¡¼»Ò¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥Õ¡¼»Ò¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÊó¤¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÉý¹¤¤Íý²ò¤¬ÂçÀÚ¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤º¡¢Í¥¤·¤¯Ç§¤á¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ÓÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×
¿ÍÀ¸¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Í¥½¨¤ÇÀ³Ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í½ËÉºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î»ÅÊý¡×¤ò·±Îý¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ò¤à¤·¤í³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤â¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¤¤Ê¶µ·±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¥×¥é¥¹¡Ê5¡Ë¡Ò¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¡Ö45Ç¯¸å¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¤ÓÂÀ¤Ï³Ø¹»¤ÎÎ¢»³¤Ç¡¢45Ç¯¸å¤Î¤Î¤ÓÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÏ·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¡×¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò¤Þ¤¿ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤¬¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎË¾¤ß¤Ë¤è¤ê¡ÖÆþ¤ì¤«¤¨¥í¡¼¥×¡×¤Ç¸½ºß¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤ÈÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢Ìîµå¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»°¿¶¤ä¥¨¥é¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ä¥¹¥ÍÉ×¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö½ÉÂê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤¿¤Á¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶±¤Þ¤º¡¢¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡¢ÀÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤«¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ò½½Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö1¤Ä¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤¤ß¤Ï¤³¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤Ä¤Þ¤º¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¶¯¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À»ä¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡¢¤Ê¤¼³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌîµå¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿Ä¹½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¤ß¤¸¤á¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤È¹¤¤¿´¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤ÏÌîµå¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ä¡ÖÉé¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ï·Ç¯¤Î¤Î¤ÓÂÀ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¡¢»ä¤Ï¿´¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹¤«¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤¬Ê£»¨¤µ¤òÁý¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢»î¹Ôºø¸í¤ä¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥ÈÈÇ¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤«¤¿¡Ù¡Ê½ñ±Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥á¤Ê»Ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄ¹½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¼ºÇÔ¤ËºÃ¤±¤Ê¤¤¿´¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬¤Î¤ÓÂÀ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¹½ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¡¢¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÀ¸¤¤«¤¿¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£