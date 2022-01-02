Ç¯¼ý130Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤¬¤¹¤ë¤Ù¤Ãù¶âË¡¡Ö¤Á¤ê¤Ä¤âÁíÆ°°÷¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò°µ½Ì¡×
¡Öº£Ç¯¤³¤½Ãù¤á¤ë¤¾¡¢¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤½¤¦¸ª¤òÍî¤È¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÃùÃß¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ø¤ª¶â¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ù½ÅÍ×À¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÃùÃß½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ÎÀ°Íý¤ä¹ÔÆ°¤Ø¤Î·ë¤ÓÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÍêÆ£ÂÀ´õ¤µ¤ó¤À¡£¡Ö¤ª¶â¤òÃù¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦Á°¤Î¤á¤ê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ß¡¢Æ°¤½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢ÃùÃßÌ¾¿Í¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤Ê¤É¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿Ãù¤áÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¥¬¥Þ¥ó¤ò¤»¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸úÎ¨Åª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤Ë±þ¤¸¤¿Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÍêÆ£¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
ËèÆü¿©Èñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤¿¤ê¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¡¢¤½¤·¤ÆÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼ýÆþ¤ÎÂ¿²É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¤¡Ø»Ä¤Ã¤¿¤éÃùÃß¤¹¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃùÃß¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃùÃß¤ÏµëÎÁÆü¤ÎÄ¾¸å¤ËÊÌ¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹¤Ê¤É¡ØÀè¼è¤êÃùÃß¡Ù¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£Àè¼è¤ê¤·¤¿ÃùÃß¤Ï¡È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃùÃß¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬»È¤¨¤ë¸ÂÅÙ³Û¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤é»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¢£Ç¯¼ý¡Á130Ëü±ß¤ÎºÊ¤Î¾ì¹ç
É×¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤éÇ¯¼ý¤Ï130Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¢¶Ð¤áÀè¤¬Âç´ë¶È¤À¤È106Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃùÃß¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¸µ¼ê»ñ¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Êâ¤¤¤¿Êâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃù¶â¤¹¤ë¡ÈÊâ¿ôÃù¶â¡É¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¡È¤Á¤ê¤Ä¤âÀáÌó¡¦Ãù¶â¡É¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¸å¤ÏÀöÂõ¤â1Æü¤ª¤¤Ç½½Ê¬¡£ÀáÅÅ¤ËÀá¿å¡¢²È»ö¤Î¼ê´Ö¤âÈ¾¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏATM¤Î»þ´Ö³°ÍøÍÑ¤Ê¤É¤â¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ú¡ÈÊâ¿ôÃù¶â¡É¤Ç·ò¹¯°Ý»ý¤È¤Î°ìÀÐÆóÄ»¡Û
¡Ö5,000ÊâÊâ¤¤¤¿Æü¤Ï500±ßÃù¶â¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Î¡ÈÊâ¿ôÃù¶â¡É¡£Êâ¤±¤ÐÊâ¤¯¤Û¤É¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÀá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ËÂØ¤¨¤ÆÀáÌó¤ò¡Û
30¡Á50¡ó¤ÎÀá¿å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ËÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¿åÎ®¤Ç²÷Å¬¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ÈÀáÌó¤Î°ìµóÎ¾ÆÀ¡£
¡ÚATM¤ÎÍøÍÑ¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤òÀäÂÐ¤Ë²óÈò¡Û
Ä¶Äã¶âÍø»þÂå¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤Æ¼õ¤±¼è¤ëÍøÂ©¤è¤ê»ÙÊ§¤¦¼ê¿ôÎÁ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¶ä¹Ô¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¡£
¡ÚÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥×¥é¥°¤ò¾®¤Þ¤á¤ËÈ´¤¯¡Û
ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀáÅÅ¤ÏÀáÌó¤Î´ðËÜ¡ª¡¡»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥×¥é¥°¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÈ´¤±¤Ð¡¢Ç¯Ìó6,000±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤éÀöÂõ¤Ï1Æü¤ª¤¤Ë¡Û
¡ÖÀöÂõ¤ÏËèÆü¤¹¤ë¡×ÀèÆþ´Ñ¤è¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£É×ÉØ2¿Í¤Ê¤éÀöÂõ¤Ï1Æü¤ª¤¤Ç¡¢Àá¿å¡¦ÀáÅÅ¡¢¤½¤·¤Æ¼ê´Ö¤âÈ¾¸º¡£
ÆÉ¼ÔÀ¤Âå¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û
ÀÎ¤Ï¥Á¥é¥·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¤ÅÝ¤½¤¦¡£
¡Ú¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¡Û
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤é°Â¤¤¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤À¤±¡£´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¢¥×¥ê¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤â¡¢¥Á¥é¥·¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¼ýÆþ¤À¤È1¥«·î¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Íâ·î¤«¤é¤Ï¡¢Éâ¤¤¤¿Ê¬¤ÈÆ±³Û¤òÀè¼è¤êÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃùÃß¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£