¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼ºä¸ý²ÂÊæ¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¾¾°æ¤È11·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
ÌÚ¸Ï¤é¤·¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿12·î½é½Ü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ìÂæ¤Î¹âµé¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹180Ñ¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¶ÚÆùÎ´¡¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ø²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ù¤Î¾¾°æÀé»Î¡Ê27¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿µ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¾°æÁª¼ê¤Ï¤«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¦Ê¡²¬·ø¼ù¡Ê29¡Ë¤¬¡ØÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢Ç§¤á¤ëÆüËÜºÇÂ®¤Î¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î£·¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¼ç¾¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯12·î¤Ë15¿ÍÀ©¤ËÉüµ¢¡£º£¸å¤ÎÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾°æ¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¼Êý£´»þº¢¤À¤Ã¤¿¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡£¤½¤³¤Ç¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÈþ½÷¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¡£¤³¤ÎÈþ½÷¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡Öº£·î£±Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤Îºä¸ý²ÂÊæ¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ø¿·¥Ó¡¼¥Á¤ÎÍÅÀº¡Ù¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢11·îÈ¾¤Ð¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²¿Í¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
ÊÌ¤ÎÆü¤âÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¾¾°æ¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤ËºÇ´ó¤ê±Ø¤Ø¤Èºä¸ý¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£ºä¸ý¤Ï´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤¾¿·º§À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼«Âð¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£·ëº§¤µ¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡Ö¡Ê¾¾°æ¤Ë¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Õ¤Õ¤Õ¤Õ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾¾°æ¡Ö¤¢¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤Þ¤À¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¾¾°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ºä¸ý¡ÖÊÌ¤Ë±£¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Æë¤ì½é¤á¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºä¸ý¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¾¾°æ¡ÖËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤ËÈà½÷¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾°æ¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©£³Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡×
ºä¸ý¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×
¡½¡½¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¾¾°æ¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤ª¹¬¤»¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾°æ¡¦ºä¸ý¡Ö¡Ê¾Ð´é¤Ç´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¡©
ºä¸ý¡ÖÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ç¿Í¤Î¿©»öÌÌ¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¾¾°æ¡Ö°úÂà¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦»Å»ö¤Ç¤â¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ëº§¤È¤¤¤¦¡É¥È¥é¥¤¡É¤ò·è¤á¤¿Æó¿Í¡£Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª