¥¥¹¥Þ¥¤²£Èø¾Ä¤Ë½éÇ®°¦ÊóÆ» ÀèÇÚ¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤Î»þ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡Kis-My-Ft2¡Ê¥¥¹¥Þ¥¤¡Ë¤Î²£Èø¾Ä¡Ê35¡Ë¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ËÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤éËÜÌ¿Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤äÆ±À³¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëº§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿¿·õ¸òºÝ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¿¦¶È¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ë¤½¤³¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÈà½÷¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤È¡¢½ë¤¤Ãæ¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¼Ô¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òº¹¤·½Ð¤¹¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥¥¹¥Þ¥¤ËÌ»³¹¨¸÷¤¬¥¯¥ºÃËÌò¤Ç¥®¥ê¥®¥êÇ¨¤ì¾ì¤ò¹¥±é ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÇÐÍ¥¤Î¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¡Ê35¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê29¡Ë¤È¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥àÌ©²ñ¡×¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Á¤é¤â¼«½ÍÀ¸³è¤ò´Ó¤¤¤¿Îø°¦¤È¾Î¤¨¤é¤ì¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯CD¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¥¥¹¥Þ¥¤¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¿å¤òº¹¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.»þÂå¤Î²¼ÀÑ¤ß¤¬Ä¹¤¯¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡Ê34¡Ë¤Ï¶ìÀá13Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖßÀ¥¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤è¤ð¤³¤ÎßÀ¸ýÍ¥¡Ê49¡Ë¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ä¥í¥±¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¶µÍÜ¡¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²£Èø¡¢ËÌ»³¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤¬¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤À¡£2019Ç¯11·î¤Ë¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÇ¯¾å½÷À¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Î2016Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÍÎÁ²ñ°÷À©¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Íò¤ÎºîÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¡¢ÆóµÜ¤Î¼ç±éºî¤¬¼Ì¤ê¤³¤à¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤È¡¢ÆóµÜ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤ÎÊ¸¾Ï¤ò²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¸òºÝ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë¡ÖÆ÷¤ï¤»¡×¹Ô°Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥ÖÎ¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤¬½µ´©»ï¤ËºÜ¤ê¡¢¸òºÝ¤¬³ÎÄê¡£Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿2019Ç¯£¹·î¤Ë£³²¯±ß¹ëÅ¡¤ÇÆ±À³À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬ÁêÍÕ²íµª¡Ê38¡Ë¤Ë£·Ç¯°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½ËÊ¡°ì¿§¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢Íò¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£º£Ç¯£³·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥à¥¿¥¯É×ÉØ¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ë¤¬2000Ç¯¤Ë¥Ç¥º§¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ÆóµÜ°Ê¾å¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âºòÇ¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÎCocomi¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç¼¡½÷¤ÎKōki¡¤¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤âÌ¼¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÆ£²íÆà»Ò»á¡Ë¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÎø°¦¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤âº£¤ÏÀÎ¡£Ç¯Îð¤È»Å»ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢½÷¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆóµÜ¤Î²Ç¤À¤±¤¬ÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£