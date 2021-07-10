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https://www.bbc.com/news/technology-57680173
¡ÖAlexa is a Human¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
https://alexaisahuman.com/