キヤノンマーケティングジャパンは、デジタルカメラの購入キャンペーン「EOS R5 受賞御礼キャンペーン」と「Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン」の2つのキャンペーンを発表した。ともに6月11日より実施する。

撮影性能やAF性能の高さで高い評価を得ているフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」などを対象としたキャンペーンが始まる

○EOS R5 受賞御礼キャンペーン

カメラグランプリ2021で「あなたが選ぶベストカメラ賞」を受賞したことを記念したキャンペーン。期間中にフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」を購入し応募すると、全員に「CFexpress メモリーカード（128GB）」、「あんしんメンテ プレミアム 無料クーポン」、「PhotoJewel S 5,000円割引クーポン」をプレゼントする。

EOS R5の対象購入期間は6月11日〜7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。

○Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン

期間中にミラーレスカメラ「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」「EOS Kiss M2」、コンパクトカメラ「PowerShot G」シリーズを購入し応募すると、VISAギフトカードでキャッシュバックを行うキャンペーン。

対象製品の購入期間は、6月11日〜2021年7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。対象製品とキャッシュバック金額は以下の通り。

○30,000円キャッシュバック

EOS R6 ボディー

EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット

○25,000円キャッシュバック

EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット

○20,000円キャッシュバック

EOS R ボディー

EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット

EOS RP RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット

EOS RP マウントアダプターキット

○10,000円キャッシュバック

EOS RP ボディー

EOS Kiss M2 ダブルレンズキット

EOS Kiss M2 ダブルズームキット

PowerShot G5 X MarkII

PowerShot G7 X MarkIII

PowerShot G7 X MarkII

○8,000円キャッシュバック

EOS Kiss M2 ボディー

EOS Kiss M2 EF-M15-45 IS STM レンズキット

○5,000円キャッシュバック

PowerShot G9 X MarkII

○下記はキャンペーンの対象外

EOS RP（ゴールド）マウントアダプターSPキット

EOS RP（ゴールド）RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキットEOS RP RF24-240 IS USM レンズキット