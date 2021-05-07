ËÅÄ¿¿Í³»Ò¤¬µ¿Ìä»ë¡¢°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÄó¶¡¤Ï¸ÞÎØ»²²Ã¼Ô¤ËÍ¥Àè¡©
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÉ¯Ç÷¤Î¾õ¶·¤â²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷¼ýÂ«¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤È²ÝÂê¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°»öÎã¤â»²¹Í¤Ë¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¢ª¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿ÈþÍÆ±¡¤âµÙ¶È¡Ä¼þ°Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÀº¿ÀÅªÂÇ·â
¹ñÆâ¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¸½¾õ
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÁíÀÜ¼ï²ó¿ô¤Ï348Ëü9719²ó¡¢ÆâÌõ¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô334Ëü8013²ó¡¢1²óÌÜ¤Ï235Ëü2255²ó¡¢2²óÌÜ99Ëü5758²ó¡Ê4·î28Æü¡Ë¡¢¹âÎð¼Ô14Ëü1706²ó¡Ê4·î29Æü¡Ë¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤Ç¤â¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¿Í¤ÎÁ´¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó2¡ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï2·î17Æü¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï4·î12Æü¤«¤éÀÜ¼ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¸å¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î½¾»ö¼Ô¤ä´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢60¡Á64ºÐ¤Î¿Í¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î°ìÈÌ¤Î¿Í¤Î½çÈÖ¤ÇÀÜ¼ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼À½¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ÏÌó856Ëü²óÊ¬¡ÊÌó428Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢2021Ç¯Æâ¤Ë1²¯4400Ëü²óÊ¬¡Ê7200Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡Ê¢¨9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢16ºÐ°Ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¼ÔÌó2²¯2000Ëü²óÊ¬¡Ê1²¯1000Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¶¡µë¤Ç¹ç°Õ¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¡£¡Ë¡¢6·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1²¯²óÊ¬°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£4·îÅþÃåÊ¬¤ÏÌó1226Ëü²óÊ¬¡ÊÌó613Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¡¢5·î¤Ï4300Ëü²óÊ¬¡¢6·î¤â4300Ëü²óÊ¬°Ê¾å¤¬ÆÏ¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢±Ñ¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤ÈÊÆ¥â¥Ç¥ë¥Ê¤È¤â·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«À½¤Ï1²¯2000Ëü²óÊ¬¡Ê6000Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥ÊÀ½¤Ï5000Ëü²óÊ¬¡Ê2500Ëü¿ÍÊ¬¡Ë¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢¿³ººÃæ¤Ç¤¹¡£
7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÎÀÜ¼ï´°Î»¡©
¡¡¡Ö7·î¤Þ¤Ç¤Ë3600Ëü¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÀÜ¼ï¤ò´°Î»¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ï´¶À÷¼ýÂ«¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÚ¤ê»¥¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÈãÈ½¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ê¤«¤±À¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢½»Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÀ¤³¦¤Ë´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤¿¿·¶½´¶À÷¾É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÂÐ½è¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿ºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¡¢Ä¶Äã²¹¤Ç¤ÎÊÝ´É¤Ê¤É¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÎÌ¤Ê¤É¤ò¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¿×Â®¤ÊÀÜ¼ï¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼ê¸µ¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Ìµ¤¤¡£¤¤¤Ä¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹ñ¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢ÀÜ¼ï¤ä²ñ¾ì¤Î¿Í¤Î¼êÅö¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤¢¤È3¤«·î¤ÇÁ´Éô½ª¤ï¤é¤»¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¡Ö´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ë¡ª¡×¤È·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ê¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó2¡ó¤·¤«ÀÜ¼ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÉ¬¤º¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë²áÅÙ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¹ñ¤¬°Ù¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò³¤³°¤«¤éÆþ¼ê¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÀÜ¼ïÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¼Â¤ËÀÜ¼ï¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤ò²Ý¤µ¤º¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î³«È¯¡¦À½Â¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿Îò»ËÅª·Ð°Þ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¹Í¤¨¡¢²þÁ±¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ñÆâ¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡ÊÌó480Ëü¿Í¡Ë¤Ç2²ó¤ÎÀÜ¼ï¤¬´°Î»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌó2³ä¡Ê99Ëü5758¿Í¡¢4·î29Æü¡Ë¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë½¾»ö¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçµ¬ÌÏÀÜ¼ï²ñ¾ì¡×¤Î¿·Àß
¡¡¾åµ¡¤ÎÊý¿Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¡¢¹ñÄ¾³í¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï²ñ¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¾ì¡¢¶¥µ»¾ì¡¢ÇîÊª´Û¡¢Âç·¿Ãó¼Ö¾ìÅù¤â¡¢ÀÜ¼ï²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼Êý¼°Åù¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏÀÜ¼ï²ñ¾ì¤ÎÀßÃÖ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¿Íºà¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¹âÎð¼Ô¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢1¤«½ê¤Ç¡Ö1Æü1Ëü¿ÍÀÜ¼ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌîµå¾ì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â1Æü2000¿ÍÄøÅÙ¡¢ÄÌ¾ï¤Î½¸ÃÄÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ï¡¢°ìÆü¿ôÉ´¿ÍÄøÅÙ¤ËÀÜ¼ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿¿Í¤Î³ÎÊÝ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÜ¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¶Æ³¡¢¼õÉÕ¡¢Ìä¿Ç¡¢ÉÓ¤«¤éÃí¼Í´ï¤Ë°Ü¤¹ºî¶È¡¢ÀÜ¼ï¸å¤ÎÂÔµ¡»þ¤Î´ÉÍýÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Êºî¶È¤Ø¤Î¿Í°÷³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬Ä¾ÀÜÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«±ÒÂâ¤Î°å´±¤ä´Ç¸î´±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì1000¿Í¤Û¤É¤Î°å´±¡¦´Ç¸î´±¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¼«±ÒÂâÉÂ±¡¤ä´ðÃÏÅù¤Ç½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Æ°°÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¸½ºß¡¢´ØÀ¾¤Î¡Ö°åÎÅÉ¯Ç÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ê¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî¤ÎÉÂ±¡¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î´Ç¸î´±10Ì¾¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë¡¢¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³«¶È°å¡¦´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Íºà¤ÎÍ¸ú¤Ê³èÍÑ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¼«±ÒÂâ¤Î°å´±¡¦´Ç¸î´±¤ÎÁ´ÌÌ³èÍÑ¤Ë¤Ï¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÂç¼êÄ®¤ÎÂçµ¬ÌÏÀÜ¼ï²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÔ»°¸©¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÔÆâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö´¶À÷¤¬¤³¤ï¤¤¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶á¤¯¤ÇÁá¤¯ÀÜ¼ï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¤ËÊÑ°Û³ô¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¦ÁÔÇ¯ÁØ¤Ë¤â´¶À÷¤·¡¢½Å¾É²½¡¦»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤µ¤¨ºÑ¤á¤Ð¤â¤¦Âç¾æÉ×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÞÎØ»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÄó¶¡¤¬Í¥Àè¡©
¡¡¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ500Ì¾¡¢°å»Õ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë200Ì¾¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÎØ¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö±¿±Ä¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ½ê¤È¸¡ºº½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâÌó10¤«½ê¡¦ÅÔ³°Ìó20¤«½ê¤Î»ØÄêÉÂ±¡¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¥³¥í¥ÊÍÛÀ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ÇÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤ËÆþ±¡¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¸ÞÎØ³«ºÅÃæ¤Ë¡¢Åìµþ¤ä¶áÎÙ¸©¤Î°åÎÅ¾õ¶·¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤Î¤È¤¡¢¹ñÆâ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆþ±¡¤ä¼£ÎÅÂÔµ¡¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÞÎØ»²²Ã¼Ô¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡ÈÌ¿¤ÎÁªÊÌ¡É¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¡¢¹çÍýÅªÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÞÎØ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼çºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ°åÎÅÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¸ýÅö¤¿¤êÉÂ¾²¿ô¤¬À¤³¦°ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢1Ç¯4¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢½½Ê¬¤ÊÉÂ¾²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Æþ±¡ÂÔµ¡Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¸½¾ì¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤ÎÈèÊÀ¤È¶ÛÄ¥¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¸½ºßµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¡á¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é²ÄÇ½¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¡¢¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àøºß´Ç¸î»Õ¤Î³èÍÑÌäÂê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¿ôÉ´Ì¾¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸½ºß¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬ÈèÊÀ¡¦ÉÔÂ¤·¡¢Æþ±¡ÂÔµ¡Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë½õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Åù¡¢¹ñÌ±¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸ÞÎØ¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ËÅÄ ¿¿Í³»Ò¡¡1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ø¹ñÈñÎ±³Ø¡¢Íý³Ø½¤»Î¹æ(¸ø½°±ÒÀ¸³Ø)¤ò¼èÆÀ¡£ °åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Ê¡»ã¡¢ÊÝ°é¡¢ÀïË×¼Ô±ç¸îÅù¡¢Éý¹¤¤À¯ºöÎ©°Æ¤òÃ´Åö¤·¡¢¶âÍ»Ä£¤Ë¤â½Ð¸þ¡£2009Ç¯¡¢ºß¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¹ñºÝµ¡´ØÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô°ìÅù½ñµ´±¤È¤·¤Æ¡¢¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ËWHO¤È¤È¤â¤ËÂÐ½è¤·¤¿¡£½°µÄ±¡µÄ°÷2´ü¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£