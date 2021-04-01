ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¡Ö°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤«¤é3Ç¯¡¡¡Ö°æ¾å¾©¡×¸µ¥³¡¼¥Á¤¬»õ³ØÉô¿¦°÷¤È¤·¤ÆÉü¿¦
¡¡ÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Çµ¯¤¤¿¡Ö°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë»ö·ï¡×¤«¤é3Ç¯¡½¡½¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤Ë´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Áª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯7·î¤ËÆüÂç¤«¤éÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¾©¡¦¸µ¥³¡¼¥Á¡Ê32¡Ë¤Î½èÊ¬¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢4·î£±ÆüÉÕ¤ÇÂç³Ø¿¦°÷¤È¤·¤ÆÉü¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤Ê¤¼¡Ö¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¡¦¸µ¥³¡¼¥Á¡×¤¬¡Ö»õ³ØÉô¡×¤Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¿·¤·¤¤¿¦°÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»öÁ°¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À3·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤Î°æ¾å¥³¡¼¥Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½ù¡¹¤ËÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÂç´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Éü¿¦¤¹¤ë¿¦¾ì¤Ï¡Ö»õ³ØÉô¡×¤Î³ØÀ¸²Ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÀìÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø»õ³ØÉô¡Ù¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë³ØÀ¸²Ý¤Ë¤Ê¤¼ÇÛÂ°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¿¦°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ö·ï¤Ï2018Ç¯5·î¡¢¡ÖÆüÂç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×ÂÐ¡Ö´Ø³Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Çµ¯¤¤¿¡£µÜÀîÂÙ²ðÁª¼ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤ò½ª¤¨¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ø³Ø¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊQB¡ËÌÜ¤¬¤±¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤é·ã¤·¤¯¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£´Ø³Ø¤ÎÁª¼ê¤ËÁ´¼£3½µ´Ö¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ö¼ÂÇ§Äê¡×¤Î¤Í¤¸¤ì
¡¡Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¸Î°Õ¤È¤ï¤«¤ë¥×¥ì¥¤¤¬±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤ÏÏ¢Æü¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¼ÂÌ¾¡¦´é½Ð¤·¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÆâÅÄÀµ¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤È°æ¾å»á¤«¤é¡ÖÁê¼ê¤ÎQB¤òÄÙ¤»¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºÆ»°»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¡È¹ðÇò¡É¡£°ìÊý¡¢ÆâÅÄ¡¦°æ¾å¤ÎÎ¾»á¤Ï¡Ö»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤±¤¬¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤ÏµÜÀîÁª¼ê¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤È¾Þ»¿¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æó¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸«¶ì¤·¤¤ÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢ÆÈ¼«Ä´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢È¯À¸¤«¤é°ì¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¾»á¤Î»Ø¼¨¤òÇ§Äê¤·¡¢Æó¿Í¤ò¡Ö±Êµ×ÄÉÊü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÆüÂç¤¬Àß¤±¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ë»ö¼ÂÇ§Äê¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÂç¤ÏÆ±Ç¯£··î¤ËÎ¾»á¤òÄ¨²ü²ò¸Û¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼°ìÅÙÄ¨²ü²ò¸Û¤·¤¿°æ¾å»á¤ò3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆüÂç¤Ï¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£ÊÌ¤ÎÆüÂç´Ø·¸¼Ô¤¬·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥ÈÏ¢ÌÁ¡¢ÆüÂçÂè»°¼Ô°Ñ¤È¡¢Â³¤±¤ÆÆó¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¥¯¥í¡ÉÇ§Äê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯½Ð¤¿·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤Ç¡¢°ìÅ¾¡È¥·¥í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡Åö»þ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï²ÃÇ®¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»î¹ç±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó200¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÄ°¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¿µ½Å¤ËÁÜºº¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤È¤Î´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ØÆó¿Í¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÜÀîÁª¼ê¤¬»ØÆ³¤ò¸íÇ§¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤â19Ç¯11·î¤ËÎ¾»á¤ò¡Ø·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ù¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
Àè¤ËÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄ»á
¡¡¤³¤Î´Ö¤Î18Ç¯10·î¡¢½èÊ¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüÂç¤Ë²ò¸ÛÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£ÆüÂç¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ö·Ù»¡¤ÈÃÏ¸¡¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤ÏÆâÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ºÛÈ½½ê¤Î´«¹ð¤Ë½¾¤¤¡¢19Ç¯12·î¤Ë¡¢ÆüÂç¤¬Ä¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤òÅ±²ó¤·¡¢ÆâÅÄ»á¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î°æ¾å»á¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÖÆüÂç¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÃÎ¿Í¤òÍê¤Ã¤Æ·úÃÛ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥á¥Õ¥È°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆâÅÄ»á¤Î½èÊ¬¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤À¤±¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Êç¤ê¡¢ÆâÅÄ»á¤ËÂ³¤ºòÇ¯10·î¡¢²ò¸ÛÌµ¸ú¤òµá¤á¤ÆÆüÂç¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ËÌá¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¹Ô¤«¤º¡Ä¡Ä
¡¡ÆüÂç¤È¤·¤Æ¤ÏÆâÅÄ»á¤Î½èÊ¬¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢°æ¾å»á¤À¤±Å±²ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ë¶É¡¢ºÛÈ½½ê¤Î´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÆâÅÄ»áÆ±ÍÍ¡¢Ä¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄ»á¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°æ¾å»á¤Ï¤Þ¤À30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ËÜ¿Í¤¬Éü¿¦¤ò´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ËÌá¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢»õ³ØÉô³ØÀ¸²Ý¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï°æ¾å»á¤ò¡ÈÌñ²ðÊ§¤¤¡É¤·¤¿ÆüÂç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Öº£¤ÏÃÈ¤«¤¯ºÆ¤Ó·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÀ¤ÏÀ¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÁø¤¤¡¢Èß¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤Î·ëÏÀ¤Ë¤â½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÆüÂç¤Ï¼èºà¤Ë¡Ä¡Ä
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤ÏÆüÂç¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢
¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê´ë²è¹ÊóÉô¹Êó²Ý¡Ë
¡¡¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÆüÂç´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°æ¾å»á¤Ï¤³¤ì¤«¤é´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥ÈÏ¢ÌÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢½èÊ¬Å±²ó¤òµá¤á¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Êý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¾¤Ë°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µÜÀîÁª¼ê¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÆ»µÁÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÎÉü¿¦¤ÇÆüÂçÈãÈ½¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡È°ñ¤ÎÆ»¡É¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÂç¤È°æ¾å»á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¼èºàÈÉ
2021Ç¯4·î1Æü ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯