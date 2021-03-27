»þ¤Ï¶â¤Ê¤ê!? ¤ª¶â»ý¤Á¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤Î»È¤¤Êý
¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡Ö¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡×¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤
¡Ö»þ¤Ï¶â¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤âÀ§Èó¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â»ý¤ÁÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¯¾²»þ´Ö¤¬Áá¤¤
¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÁ´ÈÌÅª¤ËÁáµ¯¤¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºËèÄ«5»þ¤ä6»þÅù¤ÎÁáÄ«¤Ëµ¯¾²¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁáÄ«¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Î»þ´Ö¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ËâÔÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÉ¬¤ºÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿²¤ÆÄ«¿©È´¤¤Ç½Ð¶Ð¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë³Ý¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÙ¡¹¤·¤¿»Å»ö¤ä¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅù¤Ï°ÜÆ°¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ËÅë¾è¤¹¤ëÍýÍ³¤â¡¢°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÀÊ¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤Î½àÈ÷¤¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë
»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤Î¤ªÎé¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÍâÆü¤Ë¤Ï¤ªÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÅù¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Û¥Ã¥È¤Ê¤¦¤Á¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤Î»þ´Ö¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÅþÃå¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Åù¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯°©¤¨¤¿¡Ö±ï¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¸úÎ¨À¤È¶¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¡Ë)