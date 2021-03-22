今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ヤマハの「ゆるキャン△」コラボモデルが4位に初登場 2021/3/22
「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年3月8日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、4位にヤマハ「Empower Lifestyle ライトブルー」が初めてランクインした。アニメ「ゆるキャン△」とのコラボモデルで、本編に登場するバイクをイメージしたカラーリングを施した。東山奈央さんが声優を務める主人公のキャラクター、志摩リンによる音声ガイダンス機能も特徴。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 Empower Lifestyle ライトブルー
TW-E3B(AL)（ヤマハ）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
10位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。