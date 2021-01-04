¤Ê¤¼¤À¡ª¡¡ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿ÍýÍ³¡áÃæ¹ñ
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹£µ£°Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢£²£°ºÐÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï£±£¶£±¡¥£µ¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤Ï£±£·£°¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îº£ÆüÆ¬¾ò¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡££±£¹À¤µª½é¤áº¢¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬£±£¶£¹¡¥£·¥»¥ó¥Á¡¢½÷À¤Ï£±£µ£¸¡¥£°¥»¥ó¥Á¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÈÈæ¤Ù¡¢º£¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æµ»ö¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÇØ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÏÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬Ìó£±£µ£µ¥»¥ó¥Á¡¢½÷À¤ÏÌó£±£´£³¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÏÊª»ñ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¹ÌºîÌÌÀÑ¤â¾®¤µ¤¯¡¢¿©Êª¤¬ÉÔÂµ¤Ì£¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Í¤Ä½ÃÆù¿©¤¬´÷Èò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ»ö¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤Ë¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢µë¿©¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËµíÆý¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£Åö½é¤ÏÃ¦»éÊ´Æý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª»ñ¤¬·çË³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë±ÉÍÜ¤¢¤ëµë¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏµíÆý¤ò°û¤à½¬´·¤¬º¬ÉÕ¤¡¢³Ø¹»¤Ç¤âµë¿©¤ÇµíÆý¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¡¢±ÉÍÜ¤¢¤ëµë¿©¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÎ¼Á¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È·ëÏÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤âºÇ¶á¤Ç¤³¤½µíÆý¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯ÃÍÃÊ¤â¹â¤á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÇÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§Â¼»³·òÆó¡Ë¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿Äó¶¡¡§£±£²£³£Ò£Æ¡Ë