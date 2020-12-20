¡Ö¸°ÊÄ¤á¤¿¤«¤Ê¡©¡×³°½Ð»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò¡È¿§¡É¤Ç²ò¾Ã¡ÄÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿
³°½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¿ôÊ¬¸å¤Ë¡Ö¸°¤òÊÄ¤á¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈµÞ¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£²È¤ËÌá¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¸°¤Ï»Ü¾û¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¸°¤ò»Ü¾û¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡×ÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤¬12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖChecKEY¶¡×¡£
¼«Ê¬¤Î¸°¤ËChecKEY¶¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Ü¾û¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨Áë¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²ò½ü¤¹¤ë¤È¿§¤¬Ìá¤ë¤¿¤á¡¢»Ü¾û¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤À¡£
À¤³¦Ìó50¤«¹ñ¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈþÏÂ¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯Çä¤·¡¢¸°¤ÎÊÄ¤áËº¤ìËÉ»ß¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï2012Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖChecKEY¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÄ¤á¤¿¤«µÞ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸°¤ò°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¸¼´Ø¤Î»Ü¾û¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¸°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸°¤Ë¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ChecKEY¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈþÏÂ¥í¥Ã¥¯Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó7³ä
¡¼¡¼¡ÖChecKEY¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ
¶õ¤ÁãÈï³²¤ÎÌó4³ä¤¬ÌµÄù¤ê¡Ê¥É¥¢¤äÁë¤Î¥«¥®¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥®¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥É¥¢¤Î¥«¥®ÊÄ¤áËº¤ì¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥«¥®ÊÄ¤á¤Î½¬´·ÉÕ¤±¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¡ÖChecKEY¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸°¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¤ÏÂ¿¤¤¤Î¡©
µÞ¤¤¤Ç³°½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¥«¥®¤«¤±¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤«¤é¡¢³°½Ð»þ¤Ë¥«¥®¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó7³ä¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¿§¤«Üô¿§¡Ä³°½Ð»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¡¼¡¼»Ü¾û¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
É½¼¨¤Î¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆâÉôÉôÉÊ¤Î½ÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥á¥«µ¡¹½¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÅÃÓÅù¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥¡¼¤ò¥«¥®·ê¤ËÁÞ¤·¹þ¤à¤È¼«Æ°Åª¤ËChecKEY¶¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Çº¸¤Ë90ÅÙ²ó¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤·¤ÆÈ´¤¯¤ÈÜô¿§¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¦¤Ë90ÅÙ²ó¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤·¤ÆÈ´¤¯¤ÈÇò¿§¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
»Ü¾û¡¢²ò¾û¤Î½çÈÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É½¼¨¤Î¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´»ÈÍÑ¼Ô¤Î¥É¥¢¤Ë¼è¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ü¾û¤¬²¿¿§¤«¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»ÈÍÑ¸å¤Ë»Ü¾û¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥¢¤Î¾å²¼2¥ö½ê¤Ë¥«¥®·ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢»Ü¾û»þ¤Ë¥¡¼¤ò²ó¤¹Êý¸þ¤¬¾å²¼¤ÇÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡ÖChecKEY¶¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¶µ¤¨¤Æ
¥«¥®ÊÄ¤á¤ò¡ÈCheck¡É¤¹¤ë¡ÈKEY¡É¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£½éÂå¡ÖChecKEY¡×¤Î²þÎÉÈÇ¤Î¡È¶¡É¤ò¤ª¿¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¡¼¥Ä¡¼¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼½éÂå¡ÖChecKEY¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
½éÂå¡ÖChecKEY¡×¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¥¡¼¤Î¼ïÎà¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤âÇò¤È¹õ¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ì¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ
³°½Ð»þ¤Î¡Ö¤¢¤ì¡©¥«¥®¤«¤±¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ü¾û³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Îµ²±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢ChecKEY¶¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¶ñ1ËÜ¤Ç¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ
¡¼¡¼³«È¯¤¹¤ëºÝ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¡¼¤òÁÞ¤¹¡×¡Ö¥¡¼¤ò²ó¤¹¡×¤Î2¤Ä¤ÎÆ°ºî¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÉ½¼¨¤Î¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¹½Â¤¤È¤·¡¢¥¡¼¤òÉ½Î¢¤Î¤É¤Á¤é¤ÇÁÞ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¯É½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¡¼Áàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤ÃúÅÙ¤è¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¾®·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¡©
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥«¥®·êÂ¦¤Ï¸ò´¹¤»¤º¤Ë¡¢¥¡¼¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©¶ñ1ËÜ¤Ç¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢É½¼¨¤ÎÁë¤Î¿§¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½Å»ë¤·Çò¤ÈÜô¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§³Ð¾ã³²¡¦¿§¼å¡¢ÇòÆâ¾ã¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Èæ³ÓÅªÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤É½¼¨¤Ç¤¹¡£
ÈþÏÂ¥í¥Ã¥¯¤ÎÌó8³ä¤Î¸°¤ËÂÐ±þ
¡¼¡¼¡ÖChecKEY¶¡×¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©
ÈÎÇä¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÀ¼ÒÇ§Äê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Âå¹ÔÅ¹¡ÊSDÅ¹¡Ë¤ä¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÊÀ¼Ò¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ÎÍ½ÁÛ²Á³Ê¤Ï¡¢1,500±ßÄøÅÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¥É¥¢¤Î¾åÉô¥«¥®·ê¤Ë¥¡¼¤òÁÞ¤·¹þ¤á¤ë¿ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½éÂå¡ÖChecKEY¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎËÉÈÈ¶µ°é¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÂ²¤ä¡¢¥«¥®¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¹ØÆþ¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ
½éÂå¡ÖChecKEY¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð³¬ÃÊ¤òÌµÂÌ¤Ë¾å¤ê²¼¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¥¦¥¥¦¥¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÓ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°Â¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ã»½ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¥´¥Ä¤µ¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¼¡¼º£¸å¤Ï¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¡©¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂÐ±þÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ChecKEY¶¤ÎÂÐ¾Ý¥¡¼¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤Î½Ð²Ù¿ôÎÌ¼ÂÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÂ¾¼Ò¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂÐ±þÈÏ°Ï³°¡Ë
¤Þ¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈóÀÜ¿¨¥¡¼¤Ç³«Èâ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¶õ¤ÁãÈï³²¤ÎÌó4³ä¤¬¸°¤ÎÊÄ¤áËº¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¸°¤òÊÄ¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï7³ä¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤À¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
»ÅÁÈ¤ß¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÅÅÃÓ¤âÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£