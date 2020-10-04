¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¡ÖÆÇÀå¤ÏÅ·Á³¤Ç¤Ê¤¯°Õ¼±Åª¡×·ã¥ì¥¢¤µ¤ó4¿Í¤Î¾Ú¸À
2019Ç¯¡¢AbemaTV¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ò¤í¤Ê¤«¥é¥¸¥ª¡Ù¡Ê¤½¤Î¸å¤ÏÉÔÄê´üÇÛ¿®¡Ë¡£ÆÇÀå ¡ÈËÜ²»¥È¡¼¥¯¡É ¤¬ÅÁÀâ¤Ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¡ÈÆÇÀå¥¥ã¥é¡É ¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¡ÊÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¡Ë¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡ö
¡¡¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¡¢¡Ø¤¯¤âÌ¡¡£¡Ù¡Ê¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è²È¡¦ÃæÀî³Ø¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤òÅÝ¤ì¤¿¾ì½ê¤ò±£¤¹¤³¤È¤ËÃí¤¤¤À¿Í¡×¡Ê2017Ç¯11·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢Î®¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤â¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø»Å»öÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤Êý¤À¤Ê¤¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÌ¯¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡ØÃæÀî¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â²ò¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÄÌ¤·¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò1»þ´Ö¤Û¤É¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Ï1»þ´ÖÈ¾¡Á2»þ´Ö¡£´ðËÜÅª¤Ë1Æü2ËÜ»£¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥¿¥ë5¡Á6»þ´Ö°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡¢¤Í¤ó¤ÉÂç²ð¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò³¤³°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶öÁ³¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¾å³¤¤ÈÂæËÌ¤ÇÄ¶ÍÌ¾¤Ê·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¡Ê2018Ç¯10·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¤·¥ê¥Ï¤ÇÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤Ë´¶¤¸Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ð´é¤ÇËÍ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢¥®¥å¥Ã¤È°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÎÄ¶¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¶ËÈë¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢7Ç¯´ÖÃ¯¤Ë¤â¥Ð¥ì¤º·ëº§¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¿Í¡×¡Ê2018Ç¯8·î6ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚÍµÇ·¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¡£
¡ÖÂæËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡»ä¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ã¥Þ¥«¥ó¥Æ¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ºÊ¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯ÈÖÁÈ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èà½÷¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÇÀå¥¥ã¥é¤ÏÅ·Á³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î ¡È¿¶¤êÉý¡É ¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î»Å»öÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¡Ø¥¦¥Á¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼êºî¤êÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤òËÜÅö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¿Í¡×¡Ê2020Ç¯5·î16ÆüºÆÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢Èû¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¤ÎÀ±ÃÎ¹°¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤À¡£
¡¡À±¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¡ÖÆÊÈø¤ÎÌýÍÈ¤²¡×¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÈûº»ÌçÆ²ËÜÊÞ¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø±ê¤ÎÅ·¸Ñ ¥È¥Á¥ª¥ó¥¬¡¼¥»¥Ö¥ó¡Ù¤òÀ©ºî¡£¤ß¤º¤«¤é¸¶ºî¡¢¼ç±é¡¢¼çÂê²Î¤Îºî»ìºî¶Ê¤ä²Î¾§¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´¶¤¸¤È¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹°Ãæ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÇÄÌ¤·¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¡¢Èà½÷¤ÎÍ×Ë¾¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íº¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î¼ÂÎÏ¤È¾ÍèÀ¤ò¡¢¥Æ¥ìÄ«½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦º´¡¹ÌÚÀµÍÎ»á¡Ê66¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢»ä¤¬Âà¼Ò¤·¤¿¤¢¤ÈÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ø»õ·Ô¡Ù¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬°é¤Á¤Î¤è¤µ¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê ¡ÈÆÇÀå¡É ¤È¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡Ê35¡Ë¡¢±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤é¤¬Âà¼Ò¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÀâ¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÄ¶°ìÎ®¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Ìò¤Ç¤âÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¡¢²¼Ê¿¤µ¤ä¤«¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ½Ñ¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹µ»½Ñ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¡¢ÉÝ¤¤Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¹°Ãæ¥¢¥Ê¡£¤µ¤é¤Ë ¡È¿¶¤êÉý¡É ¤ò¹¤²¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê½µ´©FLASH¡¡2020Ç¯10·î13Æü¹æ¡Ë