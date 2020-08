Fortniteメガプライスダウンが今日からスタート! 一部支払い方法を使ってV-Bucksで最大20%の割引をご利用ください。これは短期的なセールではありません。当社の新価格です。



お住まいの国の通貨でのご利用可能性と仕組みについては、当社のブログを参照してください。https://t.co/wHDlT2VwYK— フォートナイト (@FortniteJP) August 13, 2020

累計登録プレイヤー数が3億5000万人を突破した「 フォートナイト 」は、2020年8月13日に新しい支払い方式を導入したことで、AppleのApp StoreおよびGoogleのGoogle Playという2つの公式アプリストア上から削除されました。その結果、オークションサイト上で1万ドル(100万円)超の価格で「フォートナイトがインストールされた iPhone 」が販売されるようになったと報じられています。iPhones with Fortnite installed hit eBay with prices as high as $10,000 | Appleinsiderhttps://appleinsider.com/articles/20/08/19/iphones-with-fortnite-installed-hit-ebay-with-prices-as-high-as-10000フォートナイトは2020年8月13日から新しい支払い方式を導入し、ゲーム内通貨V-Bucksの値下げを実施しました。AppleはApp Storeを介さないアプリ内課金を認めていないため、ガイドラインに違反するとしてiOS版フォートナイトを削除しました。しかし、Appleはユーザー端末に既にインストールされているアプリをリモートで削除するといった手法は取っていないため、既にiPhoneにインストールされているフォートナイトは引き続きプレイ可能です。そのため、インターネットオークションサイトのeBay上では、フォートナイトがインストールされた状態のiPhoneが高値で取引されています。eBay上で「iPhone fortnite」と検索すると、多くのフォートナイトインストール済みのiPhoneが出品されており、記事作成時点では最も高値なものが113万1335円で販売されています。iPhone fortnite | eBayなお、フォートナイトがインストールされたAndroid端末も検索してみたところ、記事作成時点で最も高価なものは256GBのSamsung Note10+で、価格は63万2711円でした。