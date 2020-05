多数の賞を席巻！『キリング・イヴ／Killing Eve』シーズン3が日本初放送

美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描いたノンストップサスペンス『キリング・イヴ/Killing Eve』。その最新シーズンがWOWOWプライムにて日本初放送となる。

すでにシーズン4の製作も決定している本作は、ダークコメディドラマ『Fleabag フリーバッグ』で主演・企画などを務めたフィービー・ウォーラー=ブリッジが製作総指揮を担当する。

主演は大ヒットドラマ『グレイズ・アナトミー』でクリスティーナを演じたサンドラ・オーと若手実力派女優ジョディ・カマーが務め、サンドラはゴールデン・グローブ賞主演女優賞受賞、ジョディはエミー賞ドラマ・シリーズ部門主演女優賞受賞するなど高い評価を受けている。

前シーズン、ヴィラネルの捜査から外れたイヴ(サンドラ)と、"トゥエルヴ"を抜けフリーの暗殺者に転身したヴィラネル(ジョディ)はある事件の捜査をきっかけに再会し、事件解決のため協力する。だが、イヴはMI6が自分とヴィラネルを利用していたと知り、彼女と逃亡するが、途中でヴィラネルの思惑に気づいたイヴが別れを告げると...。

シーズン3では、その二人が繰り広げるスリリングな攻防から一転、スペインで結婚式を挙げるヴィラネルの姿から始まる。そんな彼女の前にダーシャという女性が現れ、"トゥエルヴ"への復帰を打診される。一方、イヴはMI6を辞め、ロンドン郊外のレストランで働く地味な生活を送っていたが...。

衝撃的な展開を迎えた前シーズンから続くシーズン3では、引き続きキャロリン役のフィオナ・ショウ(『ハリー・ポッター』シリーズ)の他、コンスタンティン役のキム・ボドゥニア(『THE BRIDGE/ブリッジ』)、ニコ・ポラストリ役のオーウェン・マクドネル(『ポーラ 情事の代償』)、ケニー・ストートン役のショーン・デラニー(『Venom: Let There Be Carnage(原題』)らが出演。新キャストとして、『ゲーム・オブ・スローンズ』でヤーラ・グレイジョイを演じたジェマ・ウィーランがキャロリンの娘役として登場し、物語を盛り上げる。

『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3 放送情報

WOWOWプライムにて(全8話)

7月7日(火)スタート [第1話無料放送]

毎週火曜 23:00 [二][字]

毎週水曜 22:00 [字]

<関連特集>

・『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3 第1話先行無料放送

7月4日(土)[二][字]

・『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン2 一挙放送(全8話)

7月6日(月)11:00〜 [二][字]

(海外ドラマNAVI)

Photo:『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3 (c) Sid Gentle Films Ltd 2020