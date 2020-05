スペインでは各クラブのトレーニング施設を使っての個別練習が再開されている。そんななか、5月11日に行われたバルセロナのトレーニングでは、 リオネル・メッシ が注目を集めた。数年来、生やしていたひげをスッキリと剃り落としてトレーニング場に現れたからだ。メッシといえば顔の下半分を覆うほどの濃いひげが近年の特徴で、その“ヤギ”のような風貌と、“史上最高の選手”という意味から「Goat」(the Greatest of all timeの略称)と表されることが多かった。実際、バルセロナの公式ツイッターが公開したメッシのトレーニング風景にも、ヤギの絵文字が記されている。🆙🐐💪 pic.twitter.com/JZUXVOXAQb— FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 12, 2020ひげのないメッシを目にしたファンからは「カッコいい」、「若く見える」、「ひげのないメッシはチャンピオンズリーグを制しているけど、ひげを生やしたメッシは何も達成していないし、カッコ悪かった」といったコメントが寄せられている。メッシもインスタグラムのストーリーズにひげのない自身の姿をアップした。インスタグラムでは前日までの様子も公開されているが、外見の変化は一目瞭然だ。