川や海などで溺れている子供を救出するのは大人でも勇気がいることだが、このほどイギリスから15歳の少年が運河で溺れている1歳男児を救出したという話題が届いた。少年の勇気ある行動に、地元の人達から「彼はヒーローだ」と称賛の声があがっている。『The Sun』『People.com』などが伝えた。



英ウェストヨークシャー州ノッティングリーで今月3日、犬を連れて運河沿いを散歩していたライリー・ファーガソンさん(Ryley Ferguson、15)は、運河の反対岸にひとりで遊んでいる幼い男児に気づいた。ライリーさんは、その子が「今にも運河に落ちそうだ」と思って見ていたという。



するとその数秒後、男児が運河に転落する瞬間がライリーさんの目に飛び込んできた。ライリーさんはとっさにコートと靴を脱ぎ捨て、運河に飛び込んで男児のもとに泳いで向かった。男児は底の方まで沈みつつあり、ライリーさんは水中に潜って彼を水面へと引き上げた。



そして必死に助けを求めたところ、騒ぎに気付いた近所の人達がライリーさんと男児を岸へと引き上げてくれた。幸いにもライリーさんと男児は共に怪我もなく無事だったようだ。今回、無我夢中で男児を救出したライリーさんは当時をこのように振り返っている。



「こんな幼い子がここでひとりで遊ぶべきではないな…と思っていました。するとほどなくして、水音もたてずにその子は運河に落ちてしまったんです。」



「僕は飛び込んでその子のところまで泳いで向かいました。その時にはもう沈みかけて、彼は足だけ水面に出ている状態でした。僕は水中に潜って彼を引き上げ『僕がついているから大丈夫だ』って気持ちでいました。」



そんなライリーさんに命を救われた男児は、近所に住むレベッカ・ハンプトンさん(Rebecca Hampton)の息子で生後15か月のレジー君(Reggie)だった。レジーくんは当時、自宅の庭で遊んでいるうちにフェンスの扉を通り抜け、運河沿いまでひとりで来てしまったようだ。



レベッカさんはライリーさんについて「彼がしてくれたことには世界中のお金を持っても贈り物を持ってもお礼の言葉にはなりません。感謝してもしきれないです」と述べ、ライリーさんとレジー君が写った写真をFacebookに投稿して次のように綴った。



「息子の横にいる彼が私達のヒーローです。この写真はプリントして写真立てに入れて、レジーが見える場所に飾ってあります。だからレジーは自分の守護天使が誰か知っているんです。息子は自分のヒーローがライリーさんだということを忘れることはないでしょう。」



また地元の議会議員のトム・ゴードン氏(Tom Gordon)が「ライリーさんは何らかの表彰を受けるべき」と市長に訴えたことで、地元住民からも果敢に挑戦して功績を残した英国人を表彰する「プライド・オブ・ブリテン賞」を授与するようにとの声があがった。



それだけではなく現金報酬を与えるべきとの声まであがり、ライリーさんのためにクラウドファンディングサイト「GoFundMe」で寄付を募る人もあらわれた。ライリーさんは「僕はただ、他の誰もがそうするだろうということをしただけです」と謙虚に語り、現金の授与は丁寧に断ったうえで集まった募金については「イギリスの医療従事者に寄付して欲しい」と話している。



