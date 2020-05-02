【FOX編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

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アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えている。今年は新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大により、数多くの作品が製作中断を余儀なくされ、予定の話数よりも早めに切り上げている。更新なのか、打ち切りなのか、シリーズの更新状況を米ネットワークごとに見ていこう。【FOX編】

（最終更新日：5月2日）

更新決定

・シーズン4へ
・シーズン2へ

打ち切り決定

・（シーズン6で終了）
・（シーズン1）
・（シーズン1）
『Almost Family』（シーズン1）
（『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』ティモシー・ハットンや『ピッチ・パーフェクト』ブリタニー・スノウ出演の新作ドラマ）

検討中

・（シーズン4へ？）
『Last Man Standing』（シーズン9へ？）
『Flirty Dancing』（シーズン2へ？）
『Outmatched』（シーズン2へ？）
・（シーズン2へ？）
（『MAD MEN』『SATC』ジョン・スラッテリー主演の新作SFドラマ）
・（シーズン2へ？）

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