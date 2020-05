【FOX編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えている。今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、数多くの作品が製作中断を余儀なくされ、予定の話数よりも早めに切り上げている。更新なのか、打ち切りなのか、シリーズの更新状況を米ネットワークごとに見ていこう。【FOX編】

(最終更新日:5月2日)

更新決定

・シーズン4へ

・シーズン2へ

打ち切り決定

・(シーズン6で終了)

・(シーズン1)

・(シーズン1)

・『Almost Family』(シーズン1)

(『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』ティモシー・ハットンや『ピッチ・パーフェクト』ブリタニー・スノウ出演の新作ドラマ)

検討中

・(シーズン4へ?)

・『Last Man Standing』(シーズン9へ?)

・『Flirty Dancing』(シーズン2へ?)

・『Outmatched』(シーズン2へ?)

・(シーズン2へ?)

(『MAD MEN』『SATC』ジョン・スラッテリー主演の新作SFドラマ)

・(シーズン2へ?)



Photo:

『9-1-1:LA救命最前線』(c) 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved. /『ビバリーヒルズ再会白書』(c) 2019 CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『レジデント 型破りな天才研修医』(C) 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.