²¸¿Í¡¦ÅçÅÄ¿Â½õ¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¡© ¥Ô¥ó¥ÁÄì¤Ê¤·ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤Î¡ÖÉüµ¢¤Î¼ê¤À¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯Âç³¢Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¶èÌò½ê¤ØÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢£¹Ç¯£´¥«·î¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê£³£²¡Ë¤È£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê£´£¹¡Ë¡£
ÅçÅÄ¿Â½õ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤« »³¸ýÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Î°úÂà¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë
¡¡¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ëºòÇ¯£±£°·î¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡¢»Ð¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«Å¹¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡È×ø³å¥á¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂç±ê¾å¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤â¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÁûÆ°¤«¤éÌó£±¥«·î¸å¤Î£±£±·î£±£¸Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¤òÊó¹ð¤·¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅÅ·âÎ¥º§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö£²Ç¯Á°¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ç°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö£Ä£Ö¤È¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤·ã¤·¤¤·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¸¿Í¡¦ÅçÅÄ¿Â½õ¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¤«
¡¡ÌÚ²¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¥Ø¥¥µ¥´¥ó¶¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤òµ¡¤Ë¥Õ¥¸¥â¥ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢£²£°£±£°Ç¯£¸·î¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤Î¡È¤ª¥Ð¥«¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¸À¤ï¤ÐÎ©Ìò¼Ô¤À¡£ÌÚ²¼¤Ë¼¡¡¹¤È¹ß¤êÃí¤°¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤é¤º²¸¿Í¤Ëµã¤¤Ä¤ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±½¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¤Î¿Â½õ¤µ¤ó¤ËÈà½÷¤ò¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯²Æ¤Î°Ç±Ä¶ÈÁûÆ°°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈ¿¼Ò¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¶É¾åÁØÉô¤Î¿Í´Ö¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Æ·ï¤Ç°Â°×¤Ë¸½¾ì¤Ë¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤ÎÌÚ²¼¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÉüµ¢¤Î¼ê¤À¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾ë²¼ÂºÇ·»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸µ¥ä¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¡¢¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë¤¤¤¤ºÊ¡¢¤¤¤¤Êì¤È¤·¤Æ¡È¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡É¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É×¤Î¥Õ¥¸¥â¥ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¥¿¥ìÀïÀþ¡É¤«¤é¤Ï´°Á´¤ËÃ¦Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¼Â¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡¡ÌÚ²¼¤Î¿ÈÊÕ¤Ë¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤ëÁûÆ°¡¢¿Â½õÍê¤ß¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤º£¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌñÊ§¤¤¤¯¤é¤¤¤«¡£