¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ø¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¤Ï°Õ³°¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ë¥É¿©ÉÊ¡Ø¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢µû¤Î¤¹¤ê¿È¤Çºî¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Å¤á¤Î¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÚºÚ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¡¢¥«¥Ä¥ª¤À¤·¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤«¤º¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Î¸õÊä¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ã¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ã120±ß
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÚºÚ¡Ø¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¤Ï120±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢µûÆù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï90g¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï122kcal¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 5.7g¡¢»é¼Á 5.1g¡¢Ãº¿å²½Êª 13.4g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 1.0g¡Ë¡£Ä´Íý¤ÏÇ®Åò¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤«ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Ç¡£¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿µûÆù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£¥«¥Ä¥ª¤À¤·¥½¡¼¥¹¤Î»Ý¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¡£³Î¤«¤ËµûÆù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÀÀÐ¾Æ¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Ä¤Ä¡Ê¥«¥Ä¥ª¤À¤·¤Î¤»¤¤¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Î¤â¤Ã¤ÈµûÆù¤¬Ç»¤¤¤ä¤Ä¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¤¤ë¤È¤è¤¤´¶¤¸¤ÎÁÚºÚ¤Ç¤¹¡Ê¥¯¥É¤¤¡Ë¡£
Á´ÂÎÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥Ä¥ª¤À¤·É÷Ì£¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¸Ç·Á´¶¤Ï¼å¤á¡£µûÆù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ã¤Æ¤ï¤ê¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë ¡È¥¶¡¦¤¹¤ê¿È¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡É ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÉÊ¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¡£¿©´¶¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©´¶ÅªÆÃÄ§¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤ª¤ê¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÌîºÚÅª¤Ê¥Ê¥Ë¤«¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿å¥¯¥ï¥¤¤È¤¤¤¦ÌîºÚ¤é¤·¤¤¡£Ì£³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿©´¶Åª¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¡Ø¤ª¤µ¤«¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥Ä¥ª¤À¤·¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡Ê122kcal¡ËÁÚºÚ¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤É¤¦¤¾¡£