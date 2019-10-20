¥¤¥½¥Ã¥×¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡Ä¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿·ë²Ì
ÍÌ¾¤Ê¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¡£
Â¤ÎÂ®¤¤¥¦¥µ¥®¤È¤Î¤í¤Þ¤Ê¥«¥á¤¬¶¥Áö¤·¤Æ¡¢¥¦¥µ¥®¤¬ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥«¥á¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥µ¥®¤ò¥«¥á¤ò¶¥Áö¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡£
maybe maybe maybe
[Æ°²è¤ò¸«¤ë]
rabbit vs turtle - YouTube
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ´¤µî¤ë¥¦¥µ¥®¡£
¤È¤³¤í¤¬ÅÓÃæ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È¤è¤½¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëµµ¤¬È´¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥µ¥®¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬É¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¥¦¥µ¥®¤ÏÆ°¤«¤º¡Ä¡Ä¡£
¥«¥á¤Î¾¡Íø¡ª
¥¦¥µ¥®¤ÏÌýÃÇ¤·¤Æ¥«¥á¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿Ê¤à¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ªÏÃ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºÇ¤â¥Ð¥«¤²¤¿ÏÃ¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¢¬¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÈÍñ¤ò¶¥Áè¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¤Ê¡£
¡ü¥¦¥µ¥®¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¡ü¥¦¥µ¥®¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¡£¤¤Ã¤ÈÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤Ë¶²¤ì¤¿¤ó¤À¡£Í§Ã£¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë¥¦¥µ¥®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤±¤É¿´Â¡È¯ºî¤Ç»à¤ó¤À¡£
¢¬¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ÎÏÃ¡©¡¡¤â¤·¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥µ¥®¤ò·ÚÊÎ¤¹¤ë¡£²¿¤Æ¼å¤¤¤ó¤À¡£ÂçÀª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ»à¤Ì¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌîÀ¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥¿¥Õ¤Ê¥¦¥µ¥®¤¬É¬Í×¤À¡£¤â¤Ã¤È¥ï¥ë¤Ç´è¶¯¤Ê¤ä¤Ä¤ò°é¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¡üÇØ·Ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¸¤¤¬¤¤¤ë¡£¥¦¥µ¥®¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¥¦¥µ¥®¤¬ÉÝ¤¬¤ê¤Î¼å¤¤À¸¤Êª¤À¤«¤é¤À¤Í¡£¥«¥á¤Ï¡ÖÀÐ¤è¤ê¸Ç¤¤¹ÃÍå¤¬¤¢¤Ã¤Æ100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¡£¥¦¥µ¥®¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤âÉÝ¤¤¤ó¤À¡£
¢¬¤½¤·¤Æ¸¤¤â¤Í¡£
¡ü½÷À¤¬¥¦¥µ¥®¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¬¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¢¬¤³¤ì¤ÏÌî¥¦¥µ¥®¡ÈHare¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¤¿¥¦¥µ¥®"Rabbit¡É¤À¤«¤é¤Í¡£¤À¤±¤É¥¸¥ã¥Ã¥¯¥é¥Ó¥Ã¥È¤Ê¤é¤¹¤°¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ü¤½¤Î¥¦¥µ¥®¤Ï¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìî¥¦¥µ¥®¡ÈHare¡É¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¡£
¡ü¥¦¥µ¥®¤Ï¸¤¤ÈÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤¬ºÂ¤ë¥¤¥¹¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¸¤¤È¥¦¥µ¥®¤ÎÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤¬Á°¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò»ô¤¤¼ç¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¢¬¤ªÏÃ¤Î¶µ·±¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¾å¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¨¥µ¤Ç¤¢¤ëÉÝ¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÉ¸æÊýË¡¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤è¤í¤¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Æ°Êª¤È¤Î¶¥Áö¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¡£
¡Ú¥¤¥½¥Ã¥×¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡Ä¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿·ë²Ì¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¥¦¥µ¥®¤Ï´ÑµÒ¤ä¸¤¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£