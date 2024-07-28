ÌÀÆü29Æü¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹ó½ë¡¡´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç40¡îÂ³½Ð¡¡ÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â²¹¤Î¶²¤ì
º£Æü28Æü¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤é¸·¤·¤¤½ë¤µ¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¤¹¤Ç¤Ë35¡î°Ê¾å¤È¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡£ÌÀÆü29Æü¤Ï¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤¬40¡î¤ËÃ£¤¹¤ë½ê¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò¡£
º£Æü28Æü¡¡¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤â3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü
º£Æü28Æü¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç38.0¡î¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¤¹¤Ç¤Ë35¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü29Æü¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹ó½ë¡¡40¡îÂ³½Ð¤Ø
ÌÀÆü29Æü¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È¶¯¤¤ÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¾º¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¯35¡î°Ê¾å¤Ç¡¢ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ300ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥á¥À¥¹¤Î4³ä¶á¤¯¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤äºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô¤Ê¤É¤Ï40¡îÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¹ó½ëÆü¢¨¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤Ç¤Ï41¡î¤È40¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î½ë¤µ¤ÎÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô(2020Ç¯8·î17Æü)¤Èºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô(2018Ç¯7·î23Æü)¤Î41.1¡î¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü29Æü¤Ï¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤ÏÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñÆÈ¼«¤Ç¤Ä¤±¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÔ½ë¤Î½Ð¸ý¸«¤¨¤º¡¡Ä¹´ü´Ö¤Î¹â²¹¤Ë·Ù²ü
º£²ó¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÌÀÆü29Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤â¹¤¯ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯½ê¤¬Â¿¤¯¡¢8·î3Æü(ÅÚ)¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¤â40¡î¡¢Âçºå»Ô¤Ç39¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Î¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òº£·î26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤µ¤é¤Ë1¤«·îÄøÅÙ¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¤Î¹â²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â½ë¤µÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É¤ÎÍ½ËÉ¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£