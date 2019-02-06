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Text¡áMegumi Komatsu
Photographs¡áKiichi Fukuda, Hirofumi Kamaya¡Òcut out¡Ó
food coordinate & styling : Nobuko Nakayama(peddle)