U-16日本代表がメンバー発表 20日に大会開幕《AFC U-16選手権》
日本サッカー協会(JFA)は3日、AFC U-16選手権マレーシア2018に臨むU-16同国代表メンバーを発表した。
森山佳郎率いるU-16日本代表は、10日からトレーニングキャンプを開始。14日に現地入りし、20日から開幕する大会に備える。
そのU-16日本代表は、グループステージでU-16タイ代表(20日)、U-16タジキスタン代表(23日)、U-16マレーシア代表(26日)と対戦。2位以内に入れば、決勝トーナメントに進出し、上位4チームに入ることができれば、2019年にペルーで開催されるU-17ワールドカップ(W杯)への出場権が与えられる。
◆U-16日本代表メンバー
GK
1.山田大樹(鹿島アントラーズユース)
12.佐々木雅士(柏レイソルU-18)
23.野澤大志ブランドン(FC東京U-18)
DF
3.半田陸(モンテディオ山形ユース)
4.角昂志郎(FC東京U-18)
2.鈴木海音(ジュビロ磐田U-18)
5.石田侑資(市立船橋高校)
17.山田奈央(浦和レッズユース)
16.佐古真礼(東京ヴェルディユース)
22.田島詳基(清水エスパルスユース)
21.中野伸哉(サガン鳥栖U-15)
MF
7.山内翔(ヴィッセル神戸U-18)
6.横川旦陽(湘南ベルマーレU-18)
11.近藤蔵波(セレッソ大阪U-18)
8.成岡輝瑠(清水エスパルスユース)
9.中野桂太(京都サンガF.C.U-18)
14.植田啓太(横浜F・マリノスユース)
13.三戸舜介(JFAアカデミー福島U18)
15.中野瑠馬(京都サンガF.C.U-18)
FW
18.荒木遼太郎(東福岡高校)
10.西川潤(桐光学園高校)
19.青木友佑(FC東京U-18)
20.唐山翔自(ガンバ大阪ユース)
森山佳郎率いるU-16日本代表は、10日からトレーニングキャンプを開始。14日に現地入りし、20日から開幕する大会に備える。
そのU-16日本代表は、グループステージでU-16タイ代表(20日)、U-16タジキスタン代表(23日)、U-16マレーシア代表(26日)と対戦。2位以内に入れば、決勝トーナメントに進出し、上位4チームに入ることができれば、2019年にペルーで開催されるU-17ワールドカップ(W杯)への出場権が与えられる。
◆U-16日本代表メンバー
GK
1.山田大樹(鹿島アントラーズユース)
12.佐々木雅士(柏レイソルU-18)
23.野澤大志ブランドン(FC東京U-18)
DF
3.半田陸(モンテディオ山形ユース)
4.角昂志郎(FC東京U-18)
2.鈴木海音(ジュビロ磐田U-18)
5.石田侑資(市立船橋高校)
17.山田奈央(浦和レッズユース)
16.佐古真礼(東京ヴェルディユース)
22.田島詳基(清水エスパルスユース)
21.中野伸哉(サガン鳥栖U-15)
MF
7.山内翔(ヴィッセル神戸U-18)
6.横川旦陽(湘南ベルマーレU-18)
11.近藤蔵波(セレッソ大阪U-18)
8.成岡輝瑠(清水エスパルスユース)
9.中野桂太(京都サンガF.C.U-18)
14.植田啓太(横浜F・マリノスユース)
13.三戸舜介(JFAアカデミー福島U18)
15.中野瑠馬(京都サンガF.C.U-18)
FW
18.荒木遼太郎(東福岡高校)
10.西川潤(桐光学園高校)
19.青木友佑(FC東京U-18)
20.唐山翔自(ガンバ大阪ユース)