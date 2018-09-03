U-16日本代表がメンバー発表　20日に大会開幕《AFC U-16選手権》

写真拡大

日本サッカー協会(JFA)は3日、AFC U-16選手権マレーシア2018に臨むU-16同国代表メンバーを発表した。

森山佳郎率いるU-16日本代表は、10日からトレーニングキャンプを開始。14日に現地入りし、20日から開幕する大会に備える。

そのU-16日本代表は、グループステージでU-16タイ代表(20日)、U-16タジキスタン代表(23日)、U-16マレーシア代表(26日)と対戦。2位以内に入れば、決勝トーナメントに進出し、上位4チームに入ることができれば、2019年にペルーで開催されるU-17ワールドカップ(W杯)への出場権が与えられる。

◆U-16日本代表メンバー

GK

1.山田大樹(鹿島アントラーズユース)

12.佐々木雅士(柏レイソルU-18)

23.野澤大志ブランドン(FC東京U-18)

DF

3.半田陸(モンテディオ山形ユース)

4.角昂志郎(FC東京U-18)

2.鈴木海音(ジュビロ磐田U-18)

5.石田侑資(市立船橋高校)

17.山田奈央(浦和レッズユース)

16.佐古真礼(東京ヴェルディユース)

22.田島詳基(清水エスパルスユース)

21.中野伸哉(サガン鳥栖U-15)

MF

7.山内翔(ヴィッセル神戸U-18)

6.横川旦陽(湘南ベルマーレU-18)

11.近藤蔵波(セレッソ大阪U-18)

8.成岡輝瑠(清水エスパルスユース)

9.中野桂太(京都サンガF.C.U-18)

14.植田啓太(横浜F・マリノスユース)

13.三戸舜介(JFAアカデミー福島U18)

15.中野瑠馬(京都サンガF.C.U-18)

FW

18.荒木遼太郎(東福岡高校)

10.西川潤(桐光学園高校)

19.青木友佑(FC東京U-18)

20.唐山翔自(ガンバ大阪ユース)