By Canonicalized海外の掲示板・SNSサイトredditの名物企画で、Microsoft設立者のビル・ゲイツ氏やアメリカ政府の秘密を暴露したエドワード・スノーデン氏、Wikileaksの創設者であるジュリアン・アサンジ氏など数々の有名人が登場して一般ユーザーの質問を受け付ける「AMA(Ask Me Anything: 何か質問ある?)」に、 Amazon のアソシエイトプログラム( アフィリエイト )でひと月に1万ドル(約110万円)を稼いでいるという人物が登場して、自ら開拓してきたノウハウを公開しています。I make $10,000 per month with the Amazon Affiliate Program-AMA : Entrepreneurhttps://www.reddit.com/r/Entrepreneur/comments/6lmotf/i_make_10000_per_month_with_the_amazon_affiliate/質問に答えているのは、reddit上ではアカウント名「tjyedon」を使用している「TJ」と名乗る人物。「今日は午後がオフになってヒマなので」ということで質問を受け付けることにした模様で、まずは本当にアフィリエイトでかせげていることを証明するために、Imgurに「先月分の売り上げ」として以下の画像を公開。実際の出荷数やクリック数は隠されていますが、一ヶ月で1万556ドル40セント(約198万円)のアフィリエイト収入があったことが示されています。最初に簡単なバックグラウンドについて述べているのですが、そこには「私はブログをやっていないし、実際に売っているものもありません。この記事の中にも、実際の商品へのリンクは入れていません」と、アフィリエイターとしてはふつう考えにくい内容を告白しています。TJ氏は定職に就いている30代前半の人物で、サイドビジネス的なきっかけで公的機関やスキマ産業向けのウェブサイト構築の仕事をおよそ3年にわたって続けてきているとのこと。冒頭のキャプチャ画像は、そのうち1つのサイトから生まれた収入で、このサイトは過去2年間にわたってコンスタントに月額1万ドルから1万1000ドル(約110万円〜120万円)程度の収入をもたらしているそうです。この業務にかかるコストは、ウェブホスティング代や画像データの管理、実際に記事を書くライターに支払う委託料などの合計で月額600ドル〜700ドル(約6万6000円〜7万7000円)程度とのこと。つまり、TJ氏が得ている純利益は毎月9200ドルから1万200ドル(約104万円〜115万円)ほど。さらに、この業務に費やす時間は、週あたりわずか5〜10時間だけという、アフィリエイターにとっては夢のような状況を明らかにしています。TJ氏が実際に行っている業務の内容をまとめると、「大きなスキマ産業」に関するサイトを運営し、「サイトの読者に訴えかけるインフォマーシャル的なコンテンツ」と、アフィリエイト収入を生みだす原動力となる「商品ベースのまとめ」の2種類を書いて掲載する、というもの。実際のイメージとして近いものは、まず次のような情報を集めたコンテンツを掲載し……Chicken Breast Recipes: 21 Meal-Prep Ideas That Won't Get Old | Greatistその分野に関するまとめ記事にAmazonアソシエイトプログラムのリンクを貼ってアフィリエイト収入につなげているとのことです。The Best Ultralight Sleeping Bags of 2017 | OutdoorGearLabサイト構築に関して特殊なことは一切行っておらず、あえてあげるとすれば「高品質のもの」「とてつもなくハイクオリティなもの」に重点を置いたコンテンツになっているとのこと。また、サイトにおける「情報」と「商売」の比率は75:25程度になっているそうです。そしてもうひとつの重要な点が、他のサイトからリンクされる「バックリンク」を情報サイドのページに多く設定してもらうこと。その手法の詳細は企業秘密なのか公開されていませんが、記事作成時点では200件のバックリンクを獲得しているとのこと。そのいずれもが、自然なつながりを持ち、関連があり、正当な方法で設定されているものだそうです。これは、Google検索でより上位に位置するためのSEO対策の意味が強いと考えられます。ここまでをまとめると、TJ氏は例えば「キャンプ用のテントに対する情報ページ」をまず作り、そのページへのバックリンクを獲得することでGoogle検索での露出度を上げたうえで、読者を商品まとめページへ誘導してアフィリエイト収入を獲得する、という手法を地道に繰り返しているということになります。アフィリエイトの中で特別に変わったことをしているわけではなく、かなりオーソドックスな手段で大きな利益を上げているTJ氏に対し、AMAでは多くの質問が寄せられています。Q:ウェブ開発者であることは有利になりますか?なによりもSEO対策が重要っぽいので。A:私の答えは「No」ですね。私にはウェブ開発者の経験はゼロですし、やっていることといえばWordPressといくつかのプラグイン、そして基本的なCSSの知識に基づいたものです。おっしゃるとおり、全ては「コンテンツ」と「SEO」にかかっています。Q:ネタの選び方は?A:単純なことで、すでにある他サイトの良いページを見つけて、さらにそれを上回るものを作るだけです。これはウェブだけでなく、雑誌でもかまいません。参考にするページをAhrefsにブチ込んで相手の状況を調査したり、SNSで話題になっていることを見つけてその内容についての記事を書いています。Q:ある程度の収入になるまでに要した時間は?Amazon以外にもアフィリエイトプログラムに参加していますか?あと記事は次々に掲載していますか?A:Googleがあなたのサイトを認めるまでには時間がかかり、私の場合は1000ドル(約11万円)の収入を得るまでに6カ月から8カ月かかりました。現在私はAmazonだけですが、他にも同様のサイトはいくつもあります。記事は、サイトをフレッシュなものにするために毎月新しいものを掲載しています。Q:もし、読者があなたのページにスマートフォンからアクセスし、Amazonのページをアプリで開いて購入した場合でもアフィリエイト収入はありますか?A:はい。ただし商品ページを開いてから24時間以内です。Q:サイトにはアフィリエイト以外に広告を掲載していますか?Googleが評価するのは文字数でしょうか?更新の頻度でしょうか?また、アフィリエイト発生はクリック時に発生する「クリック報酬型」ですか?それとも実際に売れた時のみの「売り上げ報酬型」ですか?A:広告は掲載していませんが、今後掲載することは検討しています。Googleの評価はコンテンツの品質とバックリンク数、そしてドメインの年齢でしょう。Amazonの場合、報酬が発生するのは商品が売れた時です。そしてこの場合の商品は何でもOKです。広告に載せたものでなくてもかまいません。Q:成功するための秘訣や戦略はありますか?また、サイト管理に要する手間はどのぐらいですか?A:何よりも忍耐強さとサイトを磨き続ける努力です。成功して収入を得るまでには時間がかかります。私の場合はいま、スカイスクレイパー・テクニックとインフォグラフィックを使った作戦がうまくいっています。サイトには月あたり5本程度の記事を掲載し、拡大のための取り組みを月に一度実施しています。およその作業時間は週あたり5〜10時間ぐらいです。この他にも数々のQ&AがAMAでは繰り広げられているので、アフィリエイトでの成功を目指している人は必見です。