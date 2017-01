まん丸の目に、ふっくらフサフサの羽を持つフクロウ。

Tatiana Zanonさん(@taticzanon)が投稿した写真 - 2017 1月 10 3:10午後 PST

その可愛らしい姿故に、日本では専用のカフェまである。また「不苦労」などとも言われ、縁起が良い鳥として人気が高い。

Jables MacBeaverさん(@modern_day_bonobo)が投稿した写真 - 2017 1月 10 3:36午後 PST

しかし、フクロウの愛らしい姿形の大部分を担っているのが、その「羽」であることをご存じだろうか?

事実、フクロウから羽を取るとこうなってしまう。

ご覧のとおり、似ても似つかぬ姿がそこにはあった。

これは米ニューヨークに住む作家、Dana Schwartzさんがツイートしたもの。

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl - Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 2017年1月8日

「羽のないフクロウがどんなものかググってみたの。もの凄い衝撃を受けたわ」と綴っている。

この写真は骨格標本ではなく、あくまでも羽がない状態のフクロウのようだ。

というのも、彼女は続いて以下のようにツイートしている。

TFW someone interrupts you when you’re in the middle of the spookiest meeting of all time pic.twitter.com/RqojCv4R5S

- Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 2017年1月8日

「史上最悪に気持ち悪いものに出会ったところで、誰かに声をかけられたときみたいな気持ち」

写真には、左からフクロウの骨標本、羽のないフクロウ、普通のフクロウが並んでいる。

これには皆驚きを隠せない。同ツイートには3万4千件を超える「いいね」が付き、リツイートも1万7千件を超え話題になった。

「エイリアンだ」

@DanaSchwartzzz this is why they have feathers

- Warren Leight (@warrenleightTV) 2017年1月8日

「だからフクロウには羽があるんだね」

@DanaSchwartzzz this is horrifying - Pete Catapano (@pcatapano) 2017年1月9日

「怖すぎる」

@DanaSchwartzzz dinosaurs

- Matthew Manning (@mattmanning) 2017年1月8日

「恐竜だ」

「トラウマになりそう」

等々、人々に大きな衝撃を与えている。